Auf dem Weg von der Hauptstadt Santiago Richtung Süden haben Michaela und Alejandro bis Puerto Montt viele Einladungen von Freunden, Bekannten und Verwandten mit Begeisterung angenommen. Auch statten sie dem Dorf Pucón, einem kleinen touristischen Dorf am Fuße des Vulkans Villarica sowie auch direkt am gleichnamigen See Villarica gelegen, einen Besuch ab. Schon aus der Ferne präsentiert sich der Vulkan sehr beeindruckend: Pucón befindet sich in einer Region, in der sich die Vulkane nebeneinander aufreihen. In Chile gibt es ingesamt 43 Vulkane von denen noch ganze 29 als aktiv gelten.

Beeindruckend ist die Rauchfahne die beständig aus Schlot des Vulkan Villarica qualmt und schon von Weitem zu sehen ist. In den Sommermonaten wird der Vulkan von tausenden Touristen bis zum Schlot bestiegen, der Einblick in die brodelnde Lava soll unglaublich sein. Doch jetzt im Winter liegt meterhoch Schnee und die beiden Reisenden sind weder ausrüstungstechnisch noch konditionell auf solch eine Expedition vorbereitet.

Sie genießen stattdessen den Anblick vom Fuße des Vulkans aus, tanken Sonne bei einem gemütlichen Nachmittagskaffee und spazieren an den See Villarica. Pucón ist ein kleines Dorf, in dem das Zentrum, der See, sämtliche Unterkünfte, Supermärkte und Restaurants fußläufig in fünfzehn Minuten erreichbar sind. Es ist ein schönes Dorf, sauber und in Ordnung gehalten, auch die Häuser und sogar die Straßennamensschilder haben ihr eigenes Design. Doch das hat auch seinen Preis, erzählen die beiden, denn billig ist hier nichts. In den Restaurants zahlt man für einen Burger mit Pommes schon gleich mal 8-9 Euro, für chilenische Verhältnisse teuer.

Die beiden entschließen sich zu einer kleinen Wanderung zu den nahegelegenen Wasserfällen "Ojos de Caburga". Endlich wird ein langersehnter Wunsch nach Wasserfällen erfüllt. Auch wenn sie sehr klein sind, ist deren Anblick in der beinah unberührten Naturlandschaft beieindruckend.