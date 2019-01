„Die Insel Chiloé im kleinen Süden Chiles ist definitiv einen Besuch wert. Wer in Chile unterwegs ist, sollte sich das nicht entgehen lassen. Neben der prächtigen Naturlandschaft gibt es viele Dörfer zu entdecken, alte Traditionen zu bestaunen und die gastfreundlichen Inselbewohner kennen zu lernen. In den fünf Wochen, die wir bis dato auf Chiloé verbracht haben, haben wir Stück für Stück die Insel erkundet und dabei auch so einige versteckte wahre Schätze entdeckt“, berichtet Michaela von ihrem Besuch auf der mystischen Insel Chiloé.

Michaela und Alejandro erkunden die nur 180 x 50 km kleine Insel auf eigene Faust. Unterkunft fanden sie bei langjährigen Bekannten und Jugendfreunden, die sie mit offenen Armen willkommen hießen. Von dort aus starten die beiden ihre ein- oder mehrtägigen Ausflüge an interessante Orte.

privat

Der erste Ausflug führt sie auf eine der kleineren vorgelagerten Inseln mit Namen Quinchao. Mit der Fähre setzen sie zur Insel über und lernen auf der Fähre ein junges Pärchen kennen, welches sie im Auto die 20 Minuten bis zum Ziel Achao mitnimmt. Achao ist ein nettes kleines Dorf, das zu einem Spaziergang durch das Dorfzentrum und am Strand entlang einlädt.

Auch steht hier eine der 16 Holzkirchen, welche unter UNESCO Weltkulturerbe stehen. Diese Kirchen zeichnen sich aus durch eine reine Tragkonstruktion aus Holz, selbst die Verbindungsbolzen sind aus Holz gefertigt. Die Wandverkleidung, der Fußboden, die Säulen – alles Holz. Selbst die Fassade besteht aus Holzschindeln, den sogenannten „tejuelas“, welche prägend sind für das Ortsbild von Chiloé´s Dörfern und Städten.

privat

Der nächste Ausflug bringt sie in den Osten der Insel. Auf den Spuren der UNESCO-Holzkirchen landen sie in einem kleinen Dorf namens San Juan, welches sie ansonsten sicher nie besucht hätten, doch aber sehr beeindruckend ist. Abseits gelegen hinter einem Hügel schmiegt sich das Dorf in eine Meeresbucht und lädt Michaela und Alejandro erstmal zu einer dreistündigen Wanderung durch die ruhige Landschaft, umgeben von Weideflächen, Bauernhöfen, Kühen und Schafen ein.

Die Menschen hier im Dorf leben hauptsächlich vom Schiffsbau und der Restaurierung von alten Schiffen. Beeindruckt schauen die beiden den Leuten bei ihrer Arbeit zu, die großteils von Hand erledigt wird und inspizieren die Holzkirche von außen, die leider wie so viele am Land verschlossen ist.

privat

Auch den nahegelegenen Wasserfällen von Tocoihue statten sie einen Besuch ab. Der Zeitpunkt für den Besuch war richtig ausgewählt, sagt man ihnen vor Ort, denn aufgrund der großen Regenmengen jetzt im Frühling schießt das Wasser in starken Strömen in die Tiefe. Im Sommer sei lediglich ein kleiner Rinnsal zu sehen.

privat

Ein weiterer Ausflug bringt Michaela und Alejandro in den Süden der Insel, nach Quellón. Die Industriestadt hat außer einem schönen Handwerksmarkt und Bootsausflügen zu Wal- und Delphinsichtungen nicht viel zu bieten. Das Sehenswerteste ist der "Hito Zero", Start- oder Endpunkt der Ruta Panamericana, die in Alaska beginnt und hier in Quellón endet. Unsere Reisenden sind die Panamericana beinahe den gesamten Weg vom Norden in Chile bis hierher befahren und auch Teilstücke in Peru haben sie auf der Panamericana zurückgelegt.