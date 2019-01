Vier Monate zuvor sind Michaela und Alejandro aufgebrochen zu ihrer Reise durch Südamerika. „In dieser Zeit haben wir sehr viel erlebt und neue Eindrücke gesammelt, aber natürlich auch ein wenig unser Zuhause vermisst.“ Als sie eines Tages die Nachricht aus Österreich erreicht: "Wir kommen euch in Südamerika besuchen, wo seid ihr denn gerade unterwegs?!" Cousine Angela und ihr Lebensgefährte Max hatten die Idee geboren, ihren nächsten Urlaub gemeinsam mit den beiden Reisenden in Südamerika zu verbringen.

Da machen die Herzen große Freudensprünge! Gemeinsam wird beschlossen, sich im Oktober auf der Insel Chiloé zu treffen, einem von Alejandro´s Lieblingsorten in seiner Heimat Chile. Zwei Wochen wollen sie gemeinsam auf der Insel verbringen, sie erkunden und die chilenische Kultur erleben. Es gibt so viel zu sehen und zu erleben, da ist es kein Leichtes auszuwählen. Doch haben sie es geschafft, eine perfekte Mischung aus Kultur, Tourismus, Gastronomie und Leute zusammen zu stellen.

Auf der Insel Chiloé verbringen die vier Freunde eine wunderbare Zeit, denn auch das Wetter beglückte sie mit viel Sonnenschein und nur einigen wenigen Regenschauern, was recht untypisch ist für den normalerweise sehr verregneten Frühling auf Chiloé. Am Meisten beeindruckt waren die Besucher aus Österreich wohl von der entspannten Lebensweise der Inselbewohner sowie der typisch chilotischen Küche. Alle zusammen durften sie Zimmer im großen Haus von Alejandro´s Tante Meme für die Zeit ihres Aufenthalts beziehen, sodass sie unmittelbar am Alltagsgeschehen der Leute teilhaben konnten.

Max war begeistert von dem einfachen Leben, hackte Holz und schürte das Feuer im Ofen als hätte er sein Leben lang nichts Anderes gemacht. Tante Meme war glücklich, dass das Haus für kurze Zeit wiederbelebt wurde, sich Max mit einer Hingabe um die Hühner im Hinterhof kümmerte und Angela und Michaela die Küche mit dem Duft von frisch gebackenem Brot füllten. Jeden Morgen wurde der Tisch gedeckt und ein großes, ausgedehntes Frühstück serviert. Frisch gebackenes Brot, Eier von den glücklichen Hühnern im Hinterhof, Obst und Gemüse und leckerer Tee mit Kräutern aus dem Garten. „So lässt sich der Tag entspannt und zufrieden beginnen!“

Sämtliche Freunde und Bekannte im Dorf wollten die beiden Österreicher kennenlernen und so wurden die vier oft eingeladen und probierten viele verschiedene hausgemachte und typisch chilotische Speisen. Bei Onkel Fernando durften sie sogar beim Kochen helfen und lernten wie die leckeren Empanadas (gefüllte Teigtaschen) zubereitet werden.

„Frisch aus dem Ofen sind sie unglaublich lecker und man isst immer eine mehr als eigentlich nötig“, erzählt Angela augenzwinkernd. Da wurde der anschließende Vorschlag eines Verdauungs-Spazierganges über seine Ländereien gerne angenommen.

Nur vier Tage zuvor wurden zwei junge Lämmer geboren und sie durften beim Scheren eines der Schafe zusehen. Onkel Fernando erledigt dies bei seinen zehn Schafen mit der Hand, ein aufwendiges Unterfangen.

Auch bei Tante Gloria waren sie zu einer Jause aus Tee und ihren leckeren Churrascos (einer Art Krapfen) eingeladen.

Auf ihrem Bauernhof wurden zwei Tage zuvor 21 kleine Ferkerl geboren, die natürlich gleich mal bestaunt werden wollten. Für die in der Stadt Aufgewachsenen eine seltene Gelegenheit und ein aufregender Moment.

Ein Ausflug in den bekannten Nationalpark Chiloé durfte natürlich nicht fehlen. Wieder hatten sie das Glück zwei Tage lang die Wege durch den Park und am Strand entlang bei wärmenden Sonnenschein genießen zu können.

Aufregend und sehr interessant war der Ausflug auf eine Miesmuschelzucht. Der Süden Chile´s und somit auch sehr viele Bewohner auf der Insel Chiloé leben von der Muschelzucht und deren Verkauf. So arbeitet auch Alejandro´s Freund Carlos Mario auf einer der Muschelfarmen und lädt zu einer Besichtigungstour ein.

Ein beeindruckendes Erlebnis, zu dem man als einfacher Tourist keinen Zugang hätte, jedoch sehr viel Einblick bietet in das Leben der Chiloten und deren Alltag. Voll ausgestattet mit Fischerklamotten stiegen sie ins Boot, das sie zur Muschelfarm bringt. Carlos Mario erklärt alle Details über die Anzucht auf den Seilsträngen, die acht Meter in die Tiefe ragen, wie man den Reifegrad der Muscheln erkennt und wie sie nach acht Monaten geerntet werden.

Angela und Max waren wohl sehr zufrieden mit der Auswahl des Reiseprogramms, denn sie wollten so gar nicht mehr weg von der Insel. Und Michaela und Alejandro wollten sie auch nicht ziehen lassen. Der Abschied nach zwei kurzen Wochen, die sie intensiv miteinander verbracht hatten fiel schwer. Die beiden Besucher erzählten am letzten Urlaubstag, dass sie die Zeit auf der Insel sehr genossen und einen wunderbaren Einblick in die Kultur der Chilenen, bekommen haben

. Sie werden das einfache Leben vermissen, das Feuer im Ofen zu schüren, das tägliche Füttern der Hühner und Schafe und vor allem jenen Part der Kultur, der das Zusammenleben betrifft. In der kurzen Zeit schon konnten sie fühlen, wie sich die Menschen hier Zeit für das Miteinander nehmen. Ein gemeinsames Tässchen Tee nach der Arbeit, vielleicht sogar eine kleine spontane Grillerei oder einfach nur eine Partie „Uno“. Jeder der vier wird wohl viel davon im Herzen mit nach Hause tragen. Etwas von der Gelassenheit und Ruhe, dass sie in den hektischen, städtischen Alltag einfließen lassen können.

Es war eine wunderschöne Zeit mit Angela und Max auf Chiloé, alle haben sie Energie getankt, Michaela und Alejandro ein Stück Heimat geschenkt bekommen und auch für die letztgenannten hat es sich angefühlt wie „Urlaub“ von einem langen Reiseabenteuer quer durch Südamerika, berichtet Alejandro.

Auch für sie bedeutet es jetzt Abschied zu nehmen, von der Insel, ihren Freunden und Bekannten. Beinahe zwei Monate haben die beiden hier verbracht, eine wunderbare Zeit verlebt und viel Kraft getankt. Doch nun erwartet sie das nächste Abenteuer auf dem Weg in den Süden: die Carretera Austral, die wohl landschaftlich schönste Strecke in Chile.