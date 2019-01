Die Carretera Austral zählt wohl zu den bekanntesten und schönsten Landstrichen in ganz Südamerika. Dort, wo der Panamerican Highway von Alaska kommend sein Ende nimmt, beginnt die Straße des Südens. Von Puerto Montt schlängelt sie sich durch die wunderbare Landschaft im Süden Chiles, zwischen den Bergen der Anden hindurch und der Küste und den Fjorden des Pazifiks entlang, vorbei an türkisblauen Seen und heimischen Wäldern bis in den Norden Patagoniens, wo ihr der weitere Weg durch den See O´Higgins und den hohen Anden versperrt wird.

Zu entdecken gibt es hier viel, was auch unzählige Touristen jedes Jahr anzieht. Die kurvigen Schotter- und Asphaltpisten locken sowohl Motorradfahrer, Biker und Camper gleichermaßen an wie Rucksacktouristen die am Straßenrand auf eine Mitfahrgelegenheit warten.

privat

Michaela und Alejandro zählen zu letzteren und hatten großen Respekt davor, die Carretera Austral ohne eigenem Fahrzeug zu erkunden. Sie hörten von langen Wartezeiten bis ein Auto anhält und von anderen erschwerenden Bedingungen wie das plötzlich umschlagende Wetter oder in ihrem Fall auch das geringe Verkehrsaufkommen am Ende der Vorsaison. Doch sie nehmen die Herausforderung an und haben es bis zum Ende niemals bereut.

„Wir haben uns dazu entschlossen, die Carretera Austral recht zügig zu befahren und die vielen wunderbaren Nationalparks zu überspringen, da wir während unserer Zeit in Chile bereits sehr viele derer besucht hatten. So kam es, dass wir bereits nach sieben Tagen an unserem Ziel Chile Chico im unteren Drittel der Strecke angekommen waren. Angekommen mit einem wunderbaren Gefühl der Aufregung, der Entspannung, dem Bewusstsein eine der schönsten Landschaften in ganz Südamerika gesehen und deren Bewohner kennen gelernt zu haben“, erzählen uns die beiden Reisenden.

privat

Nach einer vierstündigen Busfahrt nach Hornopirén, dem ersten Halt und dem sogenannten „Eingangstor“ der Carretera Austral, haben die beiden wieder das Glück, dass sie bereits eine Bekannte erwartet und in ihrem Haus für zwei Nächte aufnimmt. Eine besondere Überraschung war, dass sie sich Zeit genommen hatte um mit Michaela und Alejandro ein paar kleine Ausflüge zu unternehmen. Unter anderem zum Wasserfall Rio Blanco als auch zu den naheliegenden heißen Thermalbädern Pichicolo.

Auf Empfehlung spazierten sie am nächsten Tag entlang des Flussufers des Rio Negro zu einer Chocolateria, wo sie hausgemachtes Calafate-Eis und Schokolade probierten. Beides war ausgezeichnet und vor allem mit einer solchen Hingabe des Besitzers hergestellt, dass sie für die „Chocolateria y Heladeria Hornopiren“ nur eine deftige Empfehlung aussprechen können! Mit den Menschen ins Reden zu kommen, deren Motive und Kultur kennenzulernen, ihnen nahe zu sein – das ist den beiden wichtig auf dieser Reise.

privat

Von Hornopirén aus geht es mit der Fähre weiter nach Caleta Gonzalo. Bei strahlendem Sonnenschein sitzen sie am Deck und genießen den Ausblick auf die Berge, Wälder und Wasserfälle zu beiden Seiten des Fjords.

Immer wieder halten die beiden Ausschau nach potentiellen Mitfahrgelegenheiten und kommen mit vielen Leuten ins Gespräch, hören interessante Reise-Geschichten, doch leider alle ohne Platz im Auto. Beim Umsteigen auf die zweite Fähre finden sie schließlich einen Chilenen, der sie in seinem Pickup bis Puerto Cardenas mitnimmt.

privat

Puerto Cardenas sieht auf der Karte größer aus als es ist. Als sie aus dem Pickup aussteigen finden sie lediglich vier Häuser vor, eines davon eine teure Fischer-Lodge und das andere eine Privatpension deren Besitzerin mit ihrer spontanen Anfrage etwas überfordert war.

Ein Geschäft gibt es auch nicht, geschweige denn ein Restaurant und ihre Vorräte waren bereits alle aufgebraucht. Also beschließen sie trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit von 17:30 Uhr und dem einzig bereits abgefahrenen Bus noch eine Mitfahrgelegenheit zu ergattern, leider negativ. Erstmals machten sie sich richtig Sorgen wo sie die Nacht verbringen würden.

privat

Bis sie mit einem netten Mann aus dem Dorf ins Gespräch kommen, der sie um 19 Uhr doch noch mitnimmt bis zur nächsten größeren Stadt Villa Santa Lucia. Was sie in Villa Santa Lucia vorfinden überrascht sie allerdings. Viele der Nachrichten aus Chile erreichen Österreich nicht, so hörten sie auch nichts von dem gewaltigen Erdrutsch der im Dezember 2017 das halbe Dorf auslöschte. Eine eigenartige Energie herrscht dort vor, berichten sie.

Die Hälfte des Dorfes ist unter zwei Meter hohen Erdmassen verschüttet, provisorischen Straßen wurden bereits hergestellt, dabei entstanden hohe Erdwälle die wie Schluchten wirken, während in der anderen Hälfte die Menschen normal weiterleben. Der Tag ist sonnig schön und das Dorf strahlt eine sehr positive, lebensvitale Energie aus, es ist ruhig und entspannend, sodass sie beschließen eine weitere Nacht zu bleiben.

privat

Am nächsten Morgen brechen sie wieder auf, diesmal muss der Autostopp gelingen, denn der einzige Bus fährt nur dreimal pro Woche und ausgerechnet an diesem Tag nicht.

privat

Zwei Stunden und 19 Fahrzeuge später steigen sie zu einem amerikanischen Touristen, sein Name ist Sigma, in den Pickup. Sie wollten eigentlich in die kleine Stadt La Junta, eine etwa einstündige Fahrt, doch erfahren sie kurzfristig, dass ihre Gastgeber von Couchsurfing krank sind und sie nicht beherbergen können.

Spontanerweise lädt Sigma sie zum Mittagessen ein – seine Ansage: keine Widerrede, denn er ist Pensionist und hat genug Geld. Außerdem war er in seiner Jugend auch per Autostopp unterwegs und kennt ihre Situation. Michaela und Alejandro freuen sich sehr! Sigma wollte heute noch einige Kilometer zurücklegen, also beschließen sie noch weitere 150 km mit ihm zu fahren.

privat

In Puyuhuapi verabschieden sie sich und finden wieder schnell eine freie Unterkunft. Billig ist auf der Carretera Austral nichts, so kostet auch die Cabaña 15.000 CLP (19 €) pro Person und Nacht, schon ein „Last Minute Angebot“. Eigentlich hatten sie die Idee, hier zwei Nächte zu bleiben, da es in der Gegend sehr viel zu erkunden, eine sehr schöne Landschaft sowie einen "hängenden Gletscher" zu sehen gibt.

Doch am Nachmittag beginnt es bereits zu regnen und die Vorhersage für den nächsten Tag klingt nicht besser. Ausflüge im Regen hatten die beiden in den letzten Monaten genug, ändern also spontan ihre Pläne und brechen schon am nächsten Tag wieder auf. Sie nutzen den verregneten Nachmittag und planen die nächsten Aufenthalte. Als sie die Preise für den Transport zu den Gletschergebieten Fitz Roy und Perito Moreno, als auch für Unterkünfte in El Chaltén oder El Calafate sehen, verschlagt es ihnen die Sprache. Sie wussten, dass es teuer sein wird, aber das übertrifft ihre Vorstellungen. Ein Grund mehr schnell aufzubrechen damit ihnen mehr Geld in den Gletschergebieten zur Verfügung steht.

privat

Da bei Regenwetter die Chancen auf eine Mitfahrgelegenheit sehr beschränkt sind, entscheiden sie sich für den Bus der am nächsten Morgen um 6:30 Uhr früh abfährt. Das Aufstehen fällt schwer und die Busfahrt ist unangenehme fünf Stunden lang, bis sie endlich in Coyhaique ankommen.

Coyhaique ist eine mittelgroße Stadt und sie wollten hier nie länger als nur zur Durchfahrt bleiben. Im Bus treffen sie einen alten Bekannten wieder, den sie schon einmal weiter im Norden getroffen haben: Abi aus Indien, der allerdings in Australien lebt und jetzt jeden Nationalpark in Chile abwandert. Hier lernen sie auch Maria aus Spanien kennen, die sich ihnen anschließt um gemeinsam über die Grenze nach Argentinien zu fahren.

privat

Sie haben ihren letzten Halt an der berühmten Carreteral Austral erreicht. Man könnte noch weiter Richtung Süden bis an ihr Ende in Villa O´Higgins ziehen, doch reizt sie dieser Teil der Route wenig und so beschließen sie hier am letztmöglichen Grenzübertritt nach Argentinien überzusetzen.

Mit einem Minibus fahren sie bis zum Lago Gral Carrera, den sie noch mit einer Fähre überqueren müssen um nach Chile Chico zu kommen, der letzten chilenischen Stadt. An der Anlegestelle vor dem Übersetzen verabschieden sie sich von Maria, sie bleibt spontan noch einen Tag länger hier. Um 21 Uhr erreichen die beiden nach einem langen Tag endlich Chile Chico, finden rasch ein Hostel und fallen sogar ohne Abend zu essen müde ins Bett.

„Die Carretera Austral ist eine wunderschöne Strecke in Chile´s Süden und ich bin sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Auch wenn wir sie im Schnellverfahren in sieben Tagen bewältigt haben und es noch so viel mehr zu sehen gäbe, war sie ein wunderbares Teilstück unserer Reise. Irgendwann möchte ich gerne noch einmal hierherkommen und die Ruta 5 mit einem Wohnmobil befahren. Abweichen zu können von der Hauptverbindung und eintauchen in die aufregenden Naturlandschaften, die vielfältigen Tierarten beobachten und die Nationalparks besuchen. Im eigenen Tempo, auf den eigenen vier Rädern.“, fasst Michaela zusammen.