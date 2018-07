Nach dem hektischen Großstadttreiben in Lima genießen sie nun die die frische Bergluft im Städtchen Huaraz, welches auf etwa 3.000 Metern über Seehöhe in der Cordillera Blanca liegt. Schon bei der Ankunft spüren sie die Ruhe und Gemächlichkeit hier.

Sie treffen auf neugierige und aufgeschlossene Bewohner die ihnen gerne ihre Kultur zeigen und ebenso alles über sie wissen möchten. In Huaraz lernten sie auch einen Reisenden aus den Staaten kennen, der mit seinen Handarbeitskünsten viel Aufmerksamkeit erregt, vor allem in einem Staat wie Peru, wo die Kultur des Machismo noch sehr stark gelebt wird.

Letztenendes streckt sie eine Magen-Darm-Infektion nieder, worauf sie beschließen ihre Idee der wunderschönen Wanderungen in den Bergen aufzugeben und weiter in den Norden zu reisen. Diesmal an die Küste.