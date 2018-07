Zurück am Meer genießen sie in Huanchaco die Sonne und das angenehm milde Klima. Huanchaco war einst ein kleines Fischerdorf welches sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Surf-Spot entwickelt hat.

Die alten Traditionen werden bewusst weitergelebt und die Fischer fahren täglich in ihren selbstgefertigten Booten, den "Caballitos de Totora" aufs Meer hinaus. Just in diesen Tagen wird ein Fest zu Ehren des Hl. Petrus, dem Schutzpatron der Fischer, gegeben.