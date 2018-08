Von der Küste des Pazifischen Ozeans zieht es uns in den Regenwald im Landesinneren von Peru. Im Naturreservat Tambopata werden sie im Isuyama Hostel herzlich willkommen geheißen und schließen die Familie rund um Roger und Maria schnell ins Herz.

privat

Umgeben von beeindruckender Natur und einer Vielfalt an Tieren genießen sie die Zeit im Dschungel in vollen Zügen. Dies ist nur der Beginn eines aufregenden Abenteuers im Regenwald: eine spielerische Attacke eines Nasenbären (span.: coatí), ein unerwarteter Besuch eines kleinen Frosches in unserem Zimmer und vieles mehr.