Wir bleiben noch eine Weile in Tambopata und genießen unseren Aufenthalt inmitten der vielfältigen Naturlandschaft Peru´s. Ein Ausflug mit dem Boot über den Fluss Tambopata bringt uns mitten in den dichten Regenwald, wo wir zu Fuß die unberührte Natur des Dschungels erkunden. Neben einer Vielzahl an Wasserschildkröten, Wasserschweinen, und farbenprächtigen Vögeln zeigt sich uns auch eine Schlange aus der nächster Nähe.