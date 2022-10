Krautfleckerl

1 Weißkrautkopf, ca. 600 g

300 g Nudeln, Fleckerl

1 EL Zucker

2 EL Öl oder Schmalz

1 Zwiebel

Salz, Pfeffer

1 TL Kümmel, ganz

200 ml Gemüsefond

Zum Garnieren:

Petersilie, gehackt

oder Kräuter der Saison

Die äußeren Blätter vom Kraut entfernen, den Kopf vierteln und mit

einem Hobel oder einem Messer fein schneiden.

Zwiebel schälen und fein schneiden.

Öl oder Schmalz in einem Topf erhitzen, Zucker dazugeben und kurz karamellisieren lassen.

Die fein geschnittene Zwiebel bei wenig Hitze ca. 5 Minuten goldbraun anrösten. Achtung, nicht anbrennen lassen!

Das Kraut dazugeben, mit Salz und Kümmel würzen und immer wieder mit etwas Gemüsefond aufgießen. Ca. 30 Minuten dünsten, immer wieder umrühren, bis der Fond verkocht und das Kraut weich und goldbraun ist. In der Zwischenzeit die Nudeln in kochendem Salzwasser bissfest kochen, abseihen und mit kaltem Wasser abspülen, damit die Fleckerl nicht zusammenkleben.

Dann Kraut und Fleckerl mischen, mit Kümmel und Salz gut abschmecken und einige Zeit mit wenig Hitze am Herd oder im Backrohr bei 100 Grad durchziehen lassen.

Mit gehackter Petersilie oder Kräutern garniert servieren.

Tipps: