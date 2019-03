Bis ins 18. Jahrhundert reichen die Wurzeln des Landgasthauses Winkelhofer in Eggendorf am Walde zurück. Die Familie Winkelhofer führt den Betrieb in der dritten Generation.

Wichtig ist die Symbiose von Gastronomie und eigener Landwirtschaft. Besonderen Stellenwert haben die Zutaten. Das Rindfleisch stammt aus eigener Produktion, das Gemüse und die Kräuter kommen aus eigenem Garten.

www.derwinkelhofer.at