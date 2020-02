Knusprige Bachforelle mit Erdäpfel/Rote-Rüben-Salat.

Mit herrlichem Gastgarten am Wasser und reizvoll eingerichteten Innenräumen inklusive Wintergarten und offenem Kamin lädt der Stockerwirt in Rohrberg 36

in Sulz im Wienerwald ein.

Das Wirtshaus, gerade erst als „Top-Wirt 2020“ von NÖs Wirtshauskultur ausgezeichnet, steht für genussvolle Momente und verbindet den Charme einer Wirtshausstube perfekt mit den Ansprüchen der Moderne. Wildspezialitäten und regionale Speisen spielen die Hauptrolle. Das Landgasthaus Stockerwirt ist aber auch für vinophile Gäste eine Reise wert. Eine genussvolle Vielfalt versprechen die rund 1.300 verschiedenen Rebsorten.

www.stockerwirt.com