In der großzügigen und mit viel Liebe gestalteten Gaststätte am Hauptplatz 4 in Ratzersdorf bei St. Pölten kommen Gäste in den Genuss hochwertiger Speisen. Regionalität ist hier nicht nur ein Modebegriff. Rind und Fisch werden von nahegelegenen Lieferanten geliefert. Wärmstens zu empfehlen sind das ausgelöste Zitronen-Backhenderl sowie das auf dem heißen Stein gebratene Rinderfilet. Wer edlen Rebsorten etwas abgewinnen kann, wird im hauseigenen Weinkeller reichlich belohnt. Ein genussvoller Ausklang einer kulinarischen Sinnesreise.

www.gast-staettefigl.at