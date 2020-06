Fleischknödel mit Sauerkraut.

Eine gutbürgerliche Küche kombiniert mit einer gemütlichen Atmosphäre – so hat das Gasthaus Kaminstube an der Waidhofnerstraße in Schwarzenau auch die Auszeichnung „Einsteiger des Jahres“ erobert. Seit 1990 ist das Wirtshaus Treffpunkt für den Ort und für die ganze Region. Hier sitzt der Bürgermeister neben dem Briefträger und dem Mechaniker.

Familie Zlabinger überzeugt mit traditionellen Gerichten, wie Mohnnudeln oder Waldviertler Knödeln. Immerhin befindet sich das Wirtshaus mitten im „Knödelland“. Dazu werden das passende Bier oder edle Weine aus der Region serviert. Und nach dem Essen führt Petra Zlabinger gerne persönlich durchs historische Schloss Schwarzenau.

www.gasthaus-kaminstube.at