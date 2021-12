Offene Stalltür für mehr Qualität

Oft hört man das Gerücht, dass eine Schlachtung in Österreich genügt, damit Fleisch mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet wird. Was ist dran?

Siegfried Rath: Das ist falsch und beruht offensichtlich auf einer Verwechslung. Im Schlachthof wird die Genusstauglichkeit durch den Tierarzt überprüft und mit einem Stempel bestätigt. Auf dem findet sich auch ein ,AT‘, das besagt, dass in einem österreichischen Schlachthof die Genusstauglichkeit festgestellt wurde. Diesen Stempel kann auch ein deutsches oder tschechisches Rind erhalten.

AMA-Marketing

Was muss für das AMA-Gütesiegel erfüllt werden?

Rath: Dafür braucht man vier ,AT‘: geboren, gemästet, geschlachtet und zerlegt in Österreich.

Siegfried Rath, Bereichsleiter Fleisch, AMA Qualitätsmanagement AMA-Marketing

Ist es den Konsumenten wichtig zu wissen, woher ihr Fleisch kommt und wie die Tiere gehalten werden?

Rath: Auf jeden Fall! Darauf wird zunehmend geachtet. Mit unseren Zusatzmodulen für beispielsweise mehr Tierwohl, regionale Herkunft oder besondere Haltungsformen gehen wir auf Konsumentenwünsche ein.