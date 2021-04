„Wir machen keine Werbung. Und keine Skandale. Wir wollen Antworten geben. Und Bewusstsein schaffen.“ Sagen Hannes Royer und Maria Fanninger.

Vor fünf Jahren, am 21. April 2016, haben die beiden Schladminger ihren „gemeinnützigen Verein“ aus der Taufe gehoben. Haben seither über 3.000 Seiten und 260 Videos zu mittlerweile 20 Lebensmitteln veröffentlicht – von Apfel, Huhn und Milch („das waren unsere ersten Themen“) bis zum Salz. Und haben seit 2020 auch 50 Podcasts produziert. Der jüngste, „Unendlich Salz“, geht heute, Donnerstag Abend, online.

Frisch veröffentlicht und ab heute, Donnerstag, Abend auch im Podcast: das jüngste Land schafft Leben-Lebensmittel Salz. Land schafft Leben

Worum es dabei geht? „Um Wissen, Bildung, Kompetenz“, so Maria Fanninger, die seit drei Jahren auch Infos für Schüler zusammenstellt und im Schuljahr 2021/2022 einen Lebensmittel-Schwerpunkt an allen österreichischen Schulen initiiert hat. Es geht aber auch darum, „dass man alles sagen“, und „dass jeder bewusst einkaufen kann“, so Hannes Royer, der hauptberuflich einen 800 Jahre alten Bergbauernhof in Schladming bewirtschaftet. Und, nachdem er einen Bauernladen ebendort eröffnet hatte („das war für mich ernüchternd“), die ersten Molkerei- und Schlachthof-Direktoren auf seinen Hof eingeladen hat und einen „gemeinnützigen und unpolitischen Verein“ gegründet hat.

Fünf Jahre später war der Verein mit dem Namen „Land schafft Leben“ in ganz Österreich bereits bei über 600 Betrieben unterwegs, arbeitet mit dem Einzelhandel und seit drei Jahren auch mit der Gastro und dem Großhandel zusammen. Und recherchiert nicht nur, wo Österreichs Lebensmittel herkommen („wir brauchen auch eine Herkunfts- und Haltungskennzeichnung“), sondern auch, wie sie verarbeitet werden, wie sie verkauft werden und wie sie schließlich auf dem Teller landen.

„Das ist ein Grundrecht, dieses Basiswissen“, ist Maria Fanninger überzeugt. Und ist mit dem mittlerweile 21köpfigen Land schafft Leben-Team „schon lange am Rindfleisch d’ran“, das man 2022 veröffentlichen will. 2021 steht dagegen noch der Senf auf der Lebensmittelliste.

