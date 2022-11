Otto Gasselich über Bio-Produkte: „Müssen kantiger werden“

Von Thomas VogelleitnerNÖN: Wie geht es den Bio-Bäuerinnen und -Bauern?

Otto Gasselich: Wir haben in den vergangenen zwei Jahren ein großes Thema, das uns beschäftigt hat, halbwegs gut verdaut. Das war die neue strenge Weideverordnung, die nicht einfach umzusetzen war. Aber wir haben es im Großen und Ganzen geschafft. 15 Prozent, vor allem im Waldviertel, hörten allerdings mit der Rinderzucht auf, weil sie mit der Situation – stark befahrene Straße zur Weide – über-fordert waren. Die logische Folge: Derzeit gibt es etwas weniger Bio-Fleisch.

Sind die Bio-Produkte aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin so gefragt?

Gasselich: Beim Bio-Fleisch gab es den Boom auch deshalb, weil die Gasthäuser geschlossen hatten. Jetzt pendelt sich die Nachfrage wieder auf die Zahlen vor der Pandemie ein (rund zehn Prozent im Einzelhandel im Jahr 2019, der Höchstwert in der Pandemie-Zeit war über zwölf Prozent – Anmerkung der Redaktion). Die Leute gehen wieder mehr essen, das ist ja schön. Und selbstverständlich wird jetzt aufgrund der vielen Teuerungswellen verstärkt auf das Geld geschaut. Die Menschen haben ihr Einkaufsverhalten der vergangenen zwei Jahren wieder geändert. Die immer schon da gewesenen Bio-Fleisch-Kunden bleiben uns aber weiterhin treu.

Werden die Bio-Produkte aufgrund der Energiekrise auchteurer?

Gasselich: Bio-Lebensmittel haben sich bis dato im Vergleich zu konventionellen Produkten ganz wenig verteuert. Der Grund ist klar: Der Einsatz von schnelllöslichen synthetischen Düngemitteln und Pestiziden ist unglaublich teuer geworden, weil die Herstellung dieser Betriebsmittel zum Teil sehr energieaufwendig ist. Deshalb spielt hier der Gaspreis eine große Rolle.

Wie hoch ist der Anteil der Bio-Bauern in Niederösterreich?

Gasselich: Rund 25 Prozent.Im Bezirk Gmünd gibt es einen Bio-Bauern-Anteil von über 40 Prozent. Und in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach sind es 25 bis 30 Prozent, dawar es vor der Umstellungswelle die Hälfte. Es ist also noch Luft nach oben … Wir haben ein breites Angebot: Bei uns gibt es nichts, was nicht bio ist. Also nicht nur das Fleisch, sondern auch das Gemüse, hier vor allem im Marchfeld, wir sind weiters im Wein- und Obstbau tätig – mit Tendenz nach oben.

Wie war heuer das Wetter fürden Bio-Bauern?

Gasselich: Hitze und Trockenheit betreffen alle Berufskolleginnen und -kollegen. Im Bio-Bereich war die Getreideernte bestenfalls durchschnittlich, die Qualität sehr unterschiedlich. Wir müssen aber nicht fürchten, dass zu wenig vorhanden ist. Beim Dinkel haben wir heuer ein Überangebot. Bei Soja hingegen sind wir zu 100 Prozent Eigenversorger. Da können wir positiv in die Zukunft schauen. Bei der Milch sind wir ebenfalls gut unterwegs, da liegen wir preislich ähnlich wie unsere konventionellen Kolleginnen und Kollegen. Trotz der Kontrollen, die uns sehr viel Geld kosten.

Wie streng sind die Kontrollen?

Gasselich: Sehr streng! Dennwir brauchen alles, nur keinen Skandal. So gibt es auch eine jährliche Mengenflusskontrolle, bei der die produzierten, verarbeiteten und verkauften Mengen genau durchgerechnet werden. Wenn die Zahlen nicht übereinstimmen, hat der Biobetrieb ein Problem. Unser Qualitätssicherungssystem ist hier so weit, dass unehrliche Handha-be aufgedeckt wird. Die Kontrolle entwickelt sich permanent weiter. Wo „Bio Austria“ oben steht, da ist auch „Bio Austria“ drinnen, das kann ich garantieren.

Wie schaut es eigentlich mit Bio-Gasthäusern aus?

Gasselich: Da ist in Niederösterreich noch einiges zu tun! Die Zahl der Bio-Wirtshäuser ist aktuell leider noch überschaubar. Generell muss ich sagen: Wir müssen kantiger werden, wir müssen kantiger in der Argumentation sein! Wir müssen unseren Konsumentinnen und Konsumenten besser erklären, warum es Sinn macht, Bio-Produkte zu kaufen. Auch wenn es teurer ist. Die Menschen haben ein Recht auf gesunde Lebensmittel. Alle erzeugen in Österreich gute Qualität, dieser Meinung bin ich. Aber die Premium-Qualität kommt von uns, von den Bio-Bäuerinnen und -Bauern. Bei der Milch haben wir im Handel einen Anteil von 20 Prozent, beim Gemüse sind es 15 Prozent, beim Rindfleisch liegen wir bei sieben, acht Prozent. Das ist schon in Ordnung, aber es muss mittelfristig schon mehr werden. Und noch einmal: Wir müssen in die Gastronomie stärker reinkommen. Der Wirt muss Gewissensbisse kriegen, wenn drei Bio-Bauern in der Ortschaft sind – und der Wirt keine Bio-Produkte anbietet. Ich wünsche mir, dass jeder Wirt zumindest ein Bio-Essen anbietet.

