Bier auf Wein, das lass sein? Fiakerwirt liefert die Antwort

Mittlerweile ist die Bierkultur in Niederösterreich um ein Vielfaches gewachsen. Weit über 70 Brauereien hat das Bundesland zu bieten. Mit einer einzigartigen Vielfalt an unterschiedlichen Biertypen von klassischen Bieren über Craft Beer bis hin zu verschiedenen Kreativbieren mit Spezialrezepten. Auch die Bier Start-up Szene ist in Niederösterreich nicht zu unterschätzen.

Kleinbrauereien sorgen für Vielfalt!

Zum Land Niederösterreich gehören unter anderem die vielen Traditionsgaststätten, einige haben davon sogar eine eigene Hausbrauerei. Wie seit 2008 auch in Langenlois der Fiakerwirt. Josef Hartl ist der Eigentümer der eigenen Gasthausbrauerei Fiakerbräu.

Auch wenn es eine Vielzahl an privaten Kleinbrauereien gibt, die großen Brauereien der Brauunion haben einen enormen Marktanteil bei den Verkaufszahlen. Wie sehen Sie die Bierbranche in Niederösterreich?

Josef Hartl: Durch die vielen Privatbrauereien gibt es mehr Bierangebote und daher ist das attraktiver für den Konsumenten. Gerade unsere Fiaker Bräu Biere zeichnen sich durch die qualitativen und hochwertigen Rohstoffe aus. Die Großbrauereien sind natürlich wichtig für den Bierkonsum, die kleinen Privatbrauereien sorgen aber für die individuelle Vielfalt.

Das ganze Jahr wird in Langenlois Helles, Märzen, Dunkles, Bock und Weizen gebraut. Saisonelle Biere wie das spezielle Loiser Herbst Bier runden das Angebot ab. Was zeichnet denn das Fiaker Bräu aus? Wie sehen Sie aktuelle Trends wie Craft Beer?

Ganz einfach: Es ist mit Liebe gebraut. Alle unsere Biere sind Craft Beer. Die Craft-Beer-Betriebe boomen durch ihre eigene Individualität.

Wir merken noch keinen Rohstoffengpass.

Dennoch muss man einen Blick auf die aktuelle Situation in der Welt werfen. Deutsche Brauereien warnen derzeit auch davor, dass Bier bald um ein Vielfaches teurer werden könnte. Als Grund nennen die Brauereien die durch den Ukrainekrieg gestiegenen Rohstoff-Preise. Müssen wir uns Sorgen machen, bald mehr Geld für unser Bier ausgeben zu müssen?

Also es ist so: Rohstoffe werden allgemein teurer. Aber: Engpässe für kleine Brauereien merken wir noch nicht. Auch beim Klimawandel merken wir noch keine Auswirkungen auf die Bierproduktion in Niederösterreich.

Viele Studenten-WGs oder auch viele Konsumenten horten oft viel Leergut und Bierkisten in Abstellkammern oder im Keller. Eigentlich ist das Mehrwegsystem supernachhaltig. Das deutsche Umweltbundesamt hat aber ermittelt, dass Millionen von Glasflaschen und Hunderttausende Plastik-Bierkästen jedes Jahr aber nicht mehr den Weg zurück zur Brauerei finden und nachproduziert werden müssen. Wie sieht hier die Situation bei Ihnen im Fiakerbräu aus?

Wir haben auch das System der Pfandflaschen. Bei uns funktioniert das Recycling sehr gut und ich kann diese Probleme vom Fiakerbräu nicht.

Foto: Fiakerwirt Langenlois

Hopfen und Malz, Gott erhalt's!

Herr Hartl, wie braut man denn eigentlich Bier?

Wir arbeiten nach dem deutschen Reinheitsgebot. Das heißt wir benutzen für unsere Biere die Grundstoffe wie Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Der Bierherstellungsprozess läuft dann wie folgt ab: Zuerst wird das geschrotete Malz mit warmen Wasser vermischt, das nennt man maischen. Danach wird die Maische ständig weiter umgerührt und weiter erhitzt. Bei diesem Prozess löst sich dann die darin enthaltene Stärke und wird in Zucker umgewandelt. Die Würze, das ist der flüssige Teil, wird mit dem Hopfen gekocht. Anschließend wird es abgekühlt und in Gärtanks mit der Hefe gemeinsam zum Gären gebracht. Die Hauptgärung dauert dann zwei bis vier Tage im Tank. Danach muss das Bier aber noch reifen. Die Reifezeit ist dabei aber je nach Sorte verschieden. Manche Biersorten brauchen nur eine Woche zum Reifen, andere brauchen sogar bis zu drei Monate Zeit, um vollständig zu reifen.

Bier passt zu jeder Speise!

Dose, Flasche oder Fass. Warum schmeckt Bier in Dosen eigentlich manchmal anders?

Der Unterschied zwischen der Dose und der klassischen Bierflasche liegt an der individuellen Abfüllung der Biere. Bei Bierflaschen ist es zum Beispiel so, dass das Bier nicht der Luft ausgesetzt wird.

Das Fiaker Bräu ist eine Gasthausbrauerei, das heißt das eigene Hausbier gibt es natürlich auch im eigenen Fiakerwirt zu trinken. In welche Rezepte und Speisen passt in Ihren Augen Bier hervorragend? Haben Sie hier einen Geheimtipp für uns?

Bier passt im Grunde genommen zu jeder Speise. Unser Tipp ist das Fiakergulasch.

„Bier auf Wein, das lass sein.“ Ist da was dran?

Josef Hartl: Nach Weinverkostungen wird meistens danach sogar Bier getrunken, um die Säure zu neutralisieren.

Dieser Artikel wurde im Rahmen des Online-Praxislabors "Journalistische Arbeitsweisen" im Studiengang Medienmanagement an der FH St. Pölten erstellt.