Es braucht Zeit. Es ist auch etwas, womit man sich beschäftigen muss. Aber: „Es gibt nichts, das besser ist.“ Sagt eine, die ihre eigene Backschule betreibt. Und: „Es ist gut für das Bewusstsein.“ Ergänzt einer, der mit seinem Familienbetrieb jeden Tag für andere bäckt.

Und die, die gerade wie die Wilden Backmischungen einkaufen und das erste Mal daheim selbst Sauerteig ansetzen? Die machen das Brot gerade in Quarantänezeiten noch mehr zum Trend, als es schon in den letzten Jahren war.

Peller Backt in Drosendorf: Elisabeth Ruckser

„Brotbacken ist etwas, das man mit Wärme, Zuhause und Sicherheit assoziiert, das sieht man jetzt in der Coronakrise ganz stark.“ Meint auch Elisabeth Ruckser , Back- und Kochbuch-Autorin und Betreiberin von (Nieder-)Österreichs erster Bio-Brotbackschule im Waldviertel. Und, so Ruckser weiter: „Der Geruch von frischem Brot löst etwas unglaublich Schönes aus. Außerdem hat man Freude an der Beschäftigung. Und danach ist man stolz!“

Lukas Uhl, Jungunternehmer und gemeinsam mit seinem Cousin Georg Junior-Chef der Familienbäckerei Öfferl im Weinviertel, sieht das ganz pragmatisch: „Die Leute müssen sich jetzt daheim beschäftigen. Ich finde es gut, dass sie sich mit Brot auseinandersetzen. Es ist gut für das Bewusstsein, dass man weiß, was an Zutaten und Zeit reingehört. So lernt man auch das Bäckerhandwerk wieder mehr schätzen.“

Die Bäckerei Öfferl mit ihrem Dampfbackofen, ihrem Natursauerteig, ihren Zutaten aus der Region und ihren Krustenbroten, die Madame, Mademoiselle oder Meister (Wenzel) heißen, hat ihren Stammsitz im Örtchen Gaubitsch und dazu noch einen frisch eröffneten Verkaufsstandort mit Restaurant im ersten Bezirk in Wien. Während dort, in der Wiener Innenstadt, vor allem die Touristen fehlen, verkauft die Bäckerei in Gaubitsch mehr Brot denn je.

Öfferl Backt in Gaubitsch: Lukas Uhl

„Da kommen Leute, die schon lange nicht mehr da waren.“ Dennoch musste man Angestellte entlassen und auf Kurzarbeit schicken. „Das war das Schlimmste, das ich bis jetzt gemacht habe“, so Lukas Uhl. Man wolle aber alle wieder zurückzuholen, sobald sich die Situation beruhigt hat.

Um selbst einen Laib Brot zu backen, braucht es nicht viel. Elisabeth Ruckser lehrt in ihrer Bio-Backschule, wie man vom Boden bis zum Körberl kommt, wie sie es nennt. „Meine Erfahrung ist, es braucht schon Zeit. Es ist etwas, womit man sich beschäftigen muss.“ Die Waldviertlerin hat ihre Workshops bislang nur „analog“ abgehalten. Jetzt arbeitet sie an einer Webinar-Reihe.

Davor backt Elisabeth Ruckser aber noch im Fernsehen, und zwar in der Servus TV-Doku „Resche Krusten: Unser Brot“. Die erzählt diesen Freitag, am 10. April um 21.10 Uhr, von Menschen und von Broten. Und wer noch mehr Hilfe beim Selberbacken und Selberkochen braucht, der findet die auch auf NÖN.at , am „Krisenherd“. Dort kocht Journalist Markus Feigl seit knapp zwei Wochen jeden Sonntag frisch auf – zum Zuschauen und Nachmachen.