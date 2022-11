Oma Lucie teilt ihr Lieblings-Rezept: Topfen-Grieß-Auflauf

Das Rezept

Zutaten (für 1 Auflaufform):

375 g Bauern- oder bröseliger Topfen

60 g Weizengrieß

10 g Polentagrieß

100 g Staubzucker

2 Stk. Eier

Prise Salz

1 Pk. Vanillezucker

2 gestr. TL Backpulver

500 g Erdbeeren (gewaschen und halbiert)

Butter und Brösel für die Form

ZUBEREITUNG

1. Weizengrieß und Polenta mischen

2. Bauerntopfen in einer Rührschüssel mit einem Löffel glattdrücken

3. Eier trennen und Dotter zum Bauerntopfen geben

4. Eiklar in einer zweiten Rührschüssel mit dem Mixer und etwas Salz zu Eischnee schlagen; mit etwas Staubzucker ausschlagen

5. Topfen, restlichen Staubzucker und Vanillezucker, ca. 5 Min. mit dem Mixer rühren

6. Grieß- Polenta- Mischung mit Backpulver vermengen

7. Die Hälfte der Grieß-Polenta-Mischung und die Hälfte vom Eischnee vorsichtig unterrühren

8. Restliche Grieß-Polenta- Mischung und restlichen Eischnee unterheben

9. Auflaufform befetten und mit Brösel ausstreuen

10. Rohr auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen

11. Die halbe Topfengrießmasse in die Auflaufform füllen und glattstreichen

12. Erdbeeren mit der Schnittseite nach oben hinein schichten

13. Die zweite Topfengrießmasse einfüllen und die Erdbeeren damit bedecken

14. Die Masse im Rohr bei 150 Grad OH +UH 1 Stunde backen (nach 30 Min. die Form wenden, um die Auflaufmasse gleichmäßig zu backen)

15. Auflauf aus dem Rohr nehmen, kurz ruhen lassen, ev. bezuckern und genießen

TIPP

Anstelle von Erdbeeren ev. Äpfel, Beerenobst oder Weichsel im Glas verwenden.