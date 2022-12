Oma Marias Punschkekse stehen bei ihren sieben Enkerln hoch im Kurs

Oma Maria teilt ihr Lieblingsrezept Foto: Falschlehner

Name: Maria

Wohnort: Pressbaum

Jahrgang: 1944

Kochen hat Maria von ihrer Mutter gelernt. Ihre Punschkekse sind die Lieblingskekse ihrer sieben Enkelkinder. Sie hat im Garten einen Uhudler-Weinstock, aus dessen Früchten sie selbst Marmelade für die Kekse einkocht. Man kann aber jede säuerliche Marmelade verwenden.

Sie bäckt jedes Jahr eine Vielzahl an Weihnachtskeksen. Im eigenen Rezeptbuch hat sie eine Keks-Liste, damit sie auch keine Variante vergisst. Mindestens 15 unterschiedliche Kekssorten werden vor Weihnachten gebacken, in Dosen verpackt und an Kinder und Enkelkinder verteilt. Die pinken Kekse sind der Hingucker auf jedem weihnachtlichen Keksteller!