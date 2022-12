Opa Sepp bäckt Kokosbusserl in "Konditor-Dimensionen"

Opa Sepp Foto: Falschlehner

Name: Sepp

Wohnort: Spital am Semmering

Jahrgang: 1941

Der ehemalige Konditormeister verbringt auch in seiner Pension noch viel Zeit in seiner alten Backstube. Backen hat er von den Eltern gelernt und seine Lehrjahre in Wien absolviert. Danach hat er die Backstube seiner Eltern 40 Jahre lang weitergeführt. Seine Frau, eine Holländerin, lebt mit ihm am Fuße des Semmerings in Spital.

Kokosbusserl müssen laut Sepp dunkel gebacken werden: "Und bei der Lagerung ist wichtig, sie sehr kühl und mit genug Luftfeuchtigkeit zu lagern."