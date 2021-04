Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ lädt alle Niederösterreicher dazu ein, ihren Lieblings-Regionalladen für den Wettbewerb „Regionalladen des Jahres“ auf der Webseite der Initiative zu nominieren. „Wir möchten den Regionalläden und Selbstbedienungsautomaten in Niederösterreich eine Bühne bieten und freuen uns auf Ihre Nominierung“, ruft Barbara Sterkl, die Leiterin von „So schmeckt Niederösterreich“ zum Mitmachen auf.

Mit der Nominierung nehmen die Regionalladen-Fans automatisch am Gewinnspiel teil. Unter allen, die einen Laden nominieren, werden Einkaufsgutscheine im Wert € 100,- verlost. Die Sieger des Wettbewerbs gewinnen ein Bewerbungspaket von „So schmeckt Niederösterreich“.

Neue Verkaufsmöglichkeiten für regionale Produkte

In Niederösterreich sind in den letzten Jahren eine Vielzahl an neuen Verkaufsmöglichkeiten für regionale Lebensmittel entstanden: Zu den Ab Hof Verkaufsräumen und Bauernläden sind Selbstbedienungscontainer und Automaten dazu gekommen.

LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP): „Regionalläden leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung" Usercontent, NLK Burchhart

„Die Versorgung mit Lebensmitteln aus den Regionen trifft den Puls der Zeit. Die Regionalläden leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung mit qualitativen, heimischen Lebensmitteln. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass dieses Angebot sehr geschätzt wird“, erklärt LH-Stv. Stephan Pernkopf.

Der Wettbewerb „Regionalladen des Jahres“ läuft von 9. April bis 2. Mai 2021. Eine unabhängige Jury entscheidet im Anschluss unter den Bewerbern und Nominierten über die Top 10 – die zwei besten Läden mit und ohne Bedienung pro Region. Regionalläden können sich selbstständig für den Wettbewerb anmelden und auch von ihren Kunden nominiert werden.

Weitere Infos gibt es unter: www.soschmecktnoe.at