Exotischer Genuss aus Weinviertel: „Bauen nur an, was uns schmeckt“

Mut zum Experiment, fachliches Know-how und unternehmerische Dynamik – das kennzeichnet das innovative Konzept von Erla-Exoten. Unter diesem Namen versprechen die beiden Brüder Thomas Labuda und Richard Erasim „exotischen Genuss aus dem Weinviertel“. Und mit ihrem Credo „Wir bauen nur an, was uns schmeckt“ bringen sie „maximales Interesse und volle Leidenschaft für das Produkt“ mit ein.

Ganz unvorbelastet begannen sie mit ihrem Betrieb nicht, immerhin sind beide im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Rabensburg im Weinviertel groß geworden. Richard Erasim übernahm diesen dann, gründete aber 2017 mit Bruder Thomas nach dessen Ausbildung an der Boku Wien einen eigenständigen Betrieb. Inspiration holte sich Thomas Labuda bei seinen Auslandsreisen und während seiner Ausbildung zum Landschaftsgärtner in der Gartenbauschule Schönbrunn. Dort standen in der Baumschule unter anderem Pawpaw, auch bekannt als Indianerbananen.

Pawpaw aus dem Weinviertel

Das brachte ihn auf die Idee, diese auch hier anzubauen. Die in Nordamerika heimische Pflanze hat allerdings nichts mit Bananen, wie wir sie kennen, zu tun. „Die Früchte erinnern von der Form her eher an eine Mango und haben innen ein cremiges, gelb-oranges, nach Mango, Bananen und Vanille schmeckendes Fruchtfleisch“, beschreibt Thomas Labuda die hierzulande noch nicht sehr bekannte Frucht. Und: „Die klimatischen Anforderungen ähneln denen in Amerika und die Pflanzen gedeihen.“

Im Herbst 2021 war es dann so weit, Labuda präsentierte die Pawpaw erstmals auf dem Markt in Wolkersdorf. „Wir haben die Leute verkosten lassen und die Früchte sind sehr gut angekommen. In der nächsten Woche kamen die Kunden gezielt wieder, um weitere Pawpaws zu kaufen.“ Es ist dies die erste größere Pflanzung in Österreich, heuer im September/Oktober rechnen die Erla-Exoten mit der ersten größeren Ernte von mehreren hundert Kilogramm, die dann ab Hof, an Marktfahrer und die Gastronomie verkauft werden.

Allerdings sind die klimatischen Bedingungen bei Rabensburg eine echte Challenge. Die eine Seite des Ortes macht den Eindruck einer Steppenlandschaft – sie ist sehr stark dem Wind ausgesetzt und erhält nur wenig Niederschläge. Die andere Seite ist eine feuchte Aulandschaft – eine Kombination, die die Region zu einem ornithologischen Hotspot macht. Hier lebt und jagt übrigens auch der Kaiseradler. „Die Pawpaw braucht allerdings mehr Wasser, als wir bieten können“, so Labuda über die von Getreide, Zuckerrübe und Kürbiskulturen geprägte Landschaft. „Aber wir führen mit der sehr gezielten Tröpfchenbewässerung zusätzliches Wasser zu – genau gesagt 6,5 Kubikmeter pro Stunde!“

Mandeln, Haselnüsse und Kichererbsen

Aber auch wenn die Bäume langsam Ertrag bringen, die Brüder sind noch immer in einer Experimentierphase. Auf einem Hektar sind verschiedene Pawpaw-Sorten im Versuchsstadium angepflanzt. „Vor dem vierten Jahr ist nicht mit nennenswerten Erträgen zu rechnen“, so Labuda.

Ausprobiert haben die beiden Brüder schon einiges: „Wir haben Physalis angebaut und auch Süßkartoffeln, manche Sorten gedeihen, andere wieder nicht. Das machen wir momentan nicht mehr, wir wollen uns auf unsere Hauptkulturen konzentrieren und auch darauf achten, dass die Work-Life-Balance stimmt.“ Nun liegt der Fokus zusätzlich zur Pawpaw auf dem Anbau von Mandeln und Haselnüssen. Letztere werden in Rabensburg seit 2018 angebaut, sie kommen gut mit der Hitze und der Trockenheit der Weinviertler Sommer zurecht. „Es ist aber alles erst im Werden“, so Labuda, „wir bauen die Haselnüsse derzeit auf 11,5 Hektar an, letztes Jahr war die Ausbeute noch überschaubar, und heuer hat der Extrem-Hagel im Juni den Pflanzen enorm zugesetzt, zum Glück treiben sie jetzt wieder aus. Wir sind froh, dass die Bäumchen überlebt haben.“

Ebenfalls seit 2018 kultivieren die beiden Brüder Mandeln: „Dass hier beim Bahnhof ein Mandelbaum steht, hat uns auf die Idee gebracht.“ Die 40 Pflanzen sorgten im Vorjahr erstmals dafür, dass eine Mandelernte (ungeknackt) verkauft werden konnte. „Die Mandel ist im Weinviertel groß im Kommen, ebenso wie die Haselnuss“, blickt Labuda optimistisch in die Zukunft. Abwechslungsreich gestaltet sich auch das Gedeihen der Kichererbsen, die seit vier Jahren ab Hof und an Geschäfte verkauft werden: „Letztes Jahr war aufgrund der Fruchtfolge kein Anbau möglich, heuer haben wir wieder auf vier Hektar angebaut.“

Auf Innovation setzen die beiden Brüder auch mit einem agroforstwirtschaftlichen Projekt, das sie in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau durchführen: „Wir pflanzen in Reihen Bäume mit Schalenobst und dazwischen sind Ackerkulturen. Derzeit auf zwei Hektar, die Bäume sorgen für Wind- und Ero sionsschutz sowie für Beschattung.“ Letztlich soll diese ökologische Maßnahme auch dazu führen, dass die Erla-Exoten bald „in aller Munde“ sind.

