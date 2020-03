Markus Feigl kocht am "NÖN-Krisenherd" auf .

"Die Zeit der Ausgangssperre ist eine Möglichkeit, Neues auszuprobieren und sich selbst herauszufordern", ist Markus Feigl überzeugt. In Kooperation mit den NÖ Nachrichten kocht er - jeden Sonntag bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen - am "NÖN-Krisenherd" auf. Und kredenzt in seiner "Kochshow" der besonderen Art auch allerhand Neues aus Niederösterreich...