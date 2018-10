Kiwis, Artischocken, Melonen, Amaranth und Quinoa – kaum jemand verbindet solche Exoten mit Regionalität. Hierzulande denken wir dabei vielmehr an lange Transportwege. Doch auch wer regional konsumieren möchte, muss nicht auf diese Lebensmittel verzichten.

Innovative „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe drehen den Spieß um und versuchen, auch Chancen im Klimawandel zu sehen. In der heutigen Zeit sind Experimentierfreudigkeit und Pioniergeist gefragt.

Die Konsumenten wiederum profitieren durch eine größere Angebotspalette aus regionalem Anbau – sprich, die Produkte haben nur kurze Transportwege hinter sich und schneiden somit in der Ökobilanz um Meilen besser ab. Noch dazu schmecken sie richtig frisch!

Kiwi und Melone aus Niederösterreich

Die Chinesische Stachelbeere stammt ursprünglich aus Ostasien. Heutzutage gedeiht die Weinviertler Mini-Kiwi im Betrieb der Familie Hummel in Loosdorf auf zirka einem Hektar Fläche.

Sie unterscheidet sich durch die Kiwi im Supermarktregal einerseits durch ihre Größe – sie wird nur zirka zwei bis fünf Zentimer groß – und andererseits durch die glatte Schale, die mitverzehrt wird. Die Mini-Kiwi kann auch längere Trockenperioden gut überstehen, weil sie ein sehr tiefes Wurzelsystem hat und somit auf Wasser aus tieferen Bodenschichten zugreifen kann.

Ebenfalls im Weinviertel, in Untersiebenbrunn, gedeihen seit dem Vorjahr Wassermelonen am Hof der Familie Windhaber. Wassermelonen stammen ursprünglich aus den Steppen Afrikas, wo sie in tropischen Regionen wachsen. Dank kreativer und innovativer Betriebe wie jenem der Familie Windhaber hält die Frucht nun auch Einzug in die heimische Landwirtschaft.

Artischocken, Amaranth und Quinoa

Die „Distel der Gourmets“ ist frisch aus heimischem Anbau eine Seltenheit. Die Betriebsgemeinschaft Theuringer hat 2018 rund 30.000 Artischockenpflänzchen auf neun Hektar gesetzt und erfreut sich an der großen Nachfrage, vor allem aus der gehobenen Gastronomie.

Amaranth und Quinoa waren bereits die Grundnahrungsmittel der Inkas, Azteken und Mayas und wurden wegen ihrer Wunderkräfte verehrt. Amaranth ist eine der ältesten vom Menschen kultivierte Körnerfruchtart und ist heute auch in Europa aus einer vollwertigen Ernährung nicht mehr wegzudenken.

Im Rahmen zahlreicher Südamerika-Reisen entstand bei Leo Posch der feste Wille, Amaranth und Quinoa auch in der Heimat zu kultivieren. Inzwischen erfolgt der Anbau der Produkte durch Vertragsbauern in Österreich und Deutschland.

Verarbeitung und Veredelung erfolgen ausschließlich unter strenger Qualitätskontrolle im Betrieb in Niederösterreich. Verwendung finden die Getreidesorten vor allem im Bereich von Back- und Teigwaren sowie für Müslis bzw. Müsliriegel und Getränke.

