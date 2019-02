Das "Steirereck" erhielt mit 100 Punkten für Küchenchef Heinz Reitbauer die Maximalbewertung und verteidigt damit seinen Titel als bestes Restaurant Österreichs bereits seit 2007. Zudem führte das "Steirereck" heuer die Liste der besten Weinkarten Österreichs an.

Das "Döllerer" in Golling, das "Landhaus Bacher" in Mautern und das Restaurant "Obauer" in Werfen, "Silvio Nickol" in Wien und "Simon Taxacher" in Kirchberg liegen in der Gesamtbewertung ex aequo auf Platz zwei und mit 99 Punkten nur einen Hauch hinter dem "Steirereck". Die Zahl der Top-Restaurants, die mit vier Gabeln - der höchsten Auszeichnung - bewertet sind, stieg im Vergleich zum Vorjahr von 29 auf 36.

Balthasar Hauser erhielt für den "Stanglwirt" in Kitzbühel die Auszeichnung für sein Lebenswerk. Er übernahm mit 17 Jahren den Betrieb seiner Mutter und verwandelte das einfache Gasthaus in ein Biowellnesshotel. Neu war heuer der Vöslauer Award für Nachhaltigkeit & Innovation, der an das "Floh" in Niederösterreich ging. Das beste Wiener Beisl wurde "Pichlmaiers zum Herkner".

Zum Gastronomen des Jahres wurde Joji Hattori vom japanischen Restaurant "Shiki" in Wien gekürt, der auch ein international erfolgreicher Dirigent ist. Willi Klinger wurde als Geschäftsführer der Österreich Weinmarketing (ÖWM) als bester internationaler Botschafter ausgezeichnet, weil er dem heimischen Wein weltweit hohes Ansehen verschafft hat. Fabian Günzels "Aend" wurde zur Eröffnung des Jahres gekürt.

Den Falstaff Restaurantguide gibt es im Buch- und Zeitschriftenhandel und online unter falstaff.at/guides zum Preis von € 9,90. Alle Bewertungen stehen in der Falstaff Restaurantguide-App kostenlos zur Verfügung.