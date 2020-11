Zwei Mal am Tag geht Leopold Wittmann in seinen Stall. Rund 400 Schweine werden hier großgezogen. Mit 30 Kilo kommen sie an den Hof, mit 120 Kilo verlassen sie den Stall. Damit es im Sommer nicht zu warm und im Winter nicht zu kalt ist, wird die Luft über die Erde in den Stall geleitet.

So bleibt die Temperatur immer angenehm. Angenehmer für die Tiere ist auch die Schrägbodenbucht. Durch den schrägen Boden wird der Mist durch den Tritt der Tiere an ein Ende des Bodens verlagert. Diese Form der Haltung macht zwar mehr Arbeit als etwa ein Spaltboden, ist aber auch tierfreundlicher. Und das ist Leopold Wittmann wichtig – wie auch seinen Konsumenten.

Neu in Simonsfeld: der Selbstbedienungsladen

Christine Haiderer Die Wittmanns halten nicht nur die Schweine. Sie produzieren auch selber Blunzn, Gselchtes oder – wie hier – Würstel.

Was diese wollen, das weiß Wittmann als Direktvermarkter aus erster Hand. Seit Jahrzehnten ist er mit seinen Kunden auf dem Bauernmarkt im Gespräch. Sie kommen aus dem Weinviertel und aus Wien nach Simonsfeld, um regionale, köstliche Produkte direkt von den Bauern der Umgebung einzukaufen. Jeden Samstag von 9 bis 18 Uhr herrscht reger Betrieb. Während des Corona-Lockdowns war der Bauernmarkt mit all den Einschränkungen und Auflagen geöffnet. An Kunden aber, die den Kontakt mieden, wurden die Produkte ausgeliefert, der Betrag wurde danach überwiesen.

Seit kurzem gibt es in Simonsfeld eine weitere Möglichkeit, Fleisch und Wurst der Familie Wittmann sowie die Produkte der anderen Bauern im Ort zu erwerben: einen Selbstbedienungsladen, der rund um die Uhr zum Einkaufen einlädt.

Beliebte Kreationen von Renate Wittmann

Nur ein paar Häuser weiter befindet sich der Bauernhof der Familie Wittmann. Hier wird eifrig gearbeitet. Leopold Wittmann macht Bratwürstel, seine Frau Renate und Hajni Lamprecht rollen gerade Grammelknödel. Zwei Tage davor wurde zerlegt, am Vortag Blunzn produziert. Im hauseigenen Zerlegeraum werden die Produkte stets frisch verarbeitet, wird betont. „Wir produzieren alles vom Schwein: Blunzn, Presswurst, Würstel, Gselchtes ... Die Rezepte dazu sind Eigenkreationen meiner Frau. Und meine Frau ist eine gute Köchin“, schwärmt er. „Sie probiert immer etwas Neues.“ Bauernbratwürstl mit Wein und Paprika, Kräutergrammelschmalz etc.

Christine Haiderer Nach eigener Rezeptur, mit jahrelanger Erfahrung und viel Engagement zaubern Hajni Lamprecht und Renate Wittmann Grammelknödel.

Viele ihrer Produkte wurden im Laufe der Jahre schon prämiert. Vom geräucherten Karreespeck über Leberpastete mit Marille bis hin zum Bauernschinken. „Man freut sich, wenn das Produkt schmeckt. Das bestätigt einem, dass man am richtigen Weg ist“, lächelt er.

Marillennektar und Getreide

Mehrfach ausgezeichnet wurde auch schon der Marillennektar, hergestellt aus eigenen Marillen. Die wachsen ebenso am Hof der Familie Wittmann wie Getreide und Mais als Futter für die Schweine und Zuckerrüben. Der Mist der Schweine wird als Dünger wieder auf den Feldern ausgebracht. Ein urtypischer Bauernhof eben. „Eine Kreislaufwirtschaft, wie sie im Bilderbuch steht“, freut sich Wittmann. Früher war Vielfalt am Bauernhof üblich. Seine Eltern hatten Rinder, Enten, Gänse usw. Dann hat man sich immer mehr und mehr spezialisiert.

Christine Haiderer Der neue Selbstbedienungsladen in Simonsfeld lädt rund um die Uhr zum Genusskauf ein.

Er selbst ist bereits seit 35 Jahren Landwirt. Und das mit Leidenschaft. „Die Landwirtschaft macht mir Spaß“, lächelt er. Was ihm an seinem Beruf so gefällt? „Es gibt jeden Tag eine neue Herausforderung. Es ist einfach abwechslungsreich. Vom Anbau im Frühjahr bis hin zum Maschinenreparieren.“ Das übrigens ist auch sein Hobby: alte Maschinen restaurieren. Ein Oldtimer-Mähdrescher aus den 1960er-Jahren wartet bereits darauf, in Angriff genommen zu werden. Vielleicht ist in ein paar Jahren dazu Zeit, wenn Wittmann und seine Frau in Pension gehen und die Felder verpachten … www.bauernhof-wittmann.at