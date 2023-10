Haselnüsse aus dem Waldviertel

Seit 2008 gehört die Haselnuss zum Leben der Familie Theurer aus Modsiedl bei Raabs an der Thaya. Großvater Herbert Theurer startete mit einer Haselnussstrauch-Plantage von 3,6 Hektar und rund 2.000 Pflanzen. Empfohlen hat ihm die Haselnuss ein Experte aus Deutschland. Dieser übermittelte der Bauernkammer, dass das Waldviertel ideal geeignet sei für den Anbau dieses Birkengewächses.

Haselnusssträucher zu Bäumen kultiviert

Mittlerweile hat Sohn Matthias (36) den „GeNUSShof Theurer“ übernommen. 2017 legte er zur alten Haselnussanlage eine neue Plantage mit drei Hektar und 1.500 Bäumen an. „Wir wollen die drei Sorten Haselnüsse Rote Zeller, Corabel und Merville als Bäume erziehen“, erklärt der innovative Landwirt im NÖN-Gespräch. Dazu pfropft man das Edelreis der Kulturhasel auf einen Sämling der Baumhasel. Zwischen den Bäumen sind die Haselnüsse dann besser vom Boden aufzusammeln. „Die neue Anlage haben wir mit zehn Leuten in zwei Tagen gesetzt“, so der Jungbauer stolz. Unterstützt haben ihn dabei seine Ehefrau, drei Schwestern, seine Eltern und Freunde.

Ende September startet die Erntezeit

Die letzten drei Jahre waren sehr trocken und es gab Ertragsausfälle. „Heuer sieht es aber gut aus mit der Nussernte“, freut sich der 36-jährige. Die Ernte der Haselnüsse beginnt Ende September. „Man muss wirklich warten, bis die Früchte reif sind, denn ein Nachreifen gibt es bei geernteten Nüssen nicht“, erklärt der Nussprofi.

Foto: Brigitte Wimmer

Eine spezielle Kehrmaschine schiebt die reifen Schalenfrüchte auf dem Boden zu Häufchen zusammen. Anschließend sammelt sie ein Haselnusssauger auf und entfernt gleichzeitig mit einem Luftstrahl Blätter und Verunreinigungen. Am Hof sortiert eine selbstentwickelte Kalibriermaschine die Nüsse nach Größe.

Weizen, Triticale – eine Kreuzung aus Weizen und Roggen) sowie Senf, Sojabohnen, Ginkgo und Walnüsse an.

NÖs Schulen besuchen die Haselnussplantagen

Seit ein paar Jahren veranstaltet Matthias Theurer auch Schülerführungen und Kinderquiz-Wanderungen für ganz Niederösterreich. Der Vermessungstechniker (er arbeitete zehn Jahre beim Land Niederösterreich) bringt so den Schülerinnen und Schülern die Produktionsschritte der Haselnuss, vom Anbau bis zur Verpackung, nahe.

Haselnussbauer Matthias Theurer prüft den Reifegrad der „Roten Zeller“. Foto: Brigitte Wimmer

Fünf Bauern aus der Region haben sich zum Verein „Waldviertler Haselnuss“ zusammengeschlossen. Doch ein Haselnussbauer muss sich gedulden, denn bis ein Haselnussstrauch ertragreich Früchte trägt, dauert das circa sieben bis acht Jahre.

Silber für Haselnussöl & Theurer-Nusscreme

Der GeNUSShof Theurer entwickelt aus seinen Haselnüssen die unterschiedlichsten Produkte. Bei der Alpe-Adria-Ölprämierung in Kärnten konnte zum Beispiel das Theurer Haselnussöl unter den Spezialölen 2016 Silber und 2018 Bronze erringen. 2017 gab es Gold bei der Ab-Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarkter in Wieselburg.

„Unser Haselnussöl kann als Salatöl, zum Kuchenbacken, auf Brot oder auch zum Anbraten für edles Fleisch verwendet werden,“ weiß Jungbäuerin Daniela Theurer. Sie kümmert sich um den Online- und den Ab-Hof-Verkauf neben der landwirtschaftlichen Arbeit.

Die Erntemaschine kehrt die Haselnüsse zu einzelnen Häufchen zusammen. Foto: Matthias Theurer

Der Presskuchen, der bei der Ölgewinnung als Rückstand bleibt, wird laut der landwirtschaftlichen Facharbeiterin nur ganz frisch verkauft, kann aber auch eingefroren werden. „Ein Haselnuss-Presskuchen gibt Mehlspeisen das besondere Aroma“, so die Bäuerin. Die Theurers verkaufen keine geriebenen Nüsse, da ihrer Meinung nach bei der Lagerung der nussige Geschmack abhanden kommt. „Frisch gerieben schmecken sie einfach besser“, behauptet auch die kleine Lina. Nicht zuletzt für ihre Kinder stellen die Theurers auch ihre „Theuratella“, eine Haselnusscreme ohne Palmöl, her. „Die ist aber immer sehr schnell weg bei uns“, lacht die Bäuerin. Im Geschenkkistchen der Haselnussbauern befindet sich auch ein Haselnussgeist. Dieser wird mit selbstgebranntem Schnaps aus eigenem Obst angesetzt.

Der Ab-Hof-Verkauf für die neuen Haselnussprodukte startet Anfang November. „Wir haben kein Büro, doch wir schauen täglich unsere Mails an und versenden gerne Bestellungen per Post oder mit Hermes. Auch kleinere Mengen Haselnüsse, einzelne Öle oder Flaschen Haselnussgeist werden verschickt. Von Kundinnen und Kunden bekommt Daniela Theurer oft die Rückmeldung, wie fein der Geschmack von Theurers Haselnüssen und Haselnussprodukten ist: „Das schmeckt wie in der Kindheit, höre ich oft von unserer Kundschaft.“

www.waha-theurer.at