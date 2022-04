Weinviertel DAC wird 20 Jahre jung

Es gibt ein Internet-Preisausschreiben, bei dem dreimal ein „Lebensvorrat an Grünem Veltliner“ zu gewinnen ist – 20 Jahre lang je 48 verschiedene Flaschen Weinviertel DAC, an dem bereits in den ersten Wochen mehr als 10.000 Einsender teilgenommen haben (www.weinvierteldac.at).

International will man heuer verstärkt Aktivitäten setzen, zum Beispiel auf der „Pro-Wein“ Messe in Düsseldorf. Hans Setzer, Winzer aus Hohenwart und Gebietsobmann des regionalen Weinkomites Weinviertel, ist sich über ein Ziel im Klaren: „Weinviertel soll das Synonym für Grünen Veltliner überhaupt werden!“

Und er bringt ein internationales Beispiel: „Jeder kennt Chablis. Das ist ein in etwa mit Langenlois vergleichbarer Weinort in Frankreich und weltweit weiß jeder, dass es sich beim Chablis-Wein um Chardonnay handelt.“

Ganz im Zeichen des Jubiläums wird heuer auch die Weintour Weinviertel am 23. Und 24. April stehen, bei Setzer wird zum Beispiel ein Winzerkollege aus der Pfalz seinen Grünen Veltliner präsentieren.

Grüner Veltliner wird jetzt auf der ganzen Welt getrunken Reinhard Zöchling, Präsident des NÖ-Weinbauverbandes

Reinhard Zöchling, Präsident des NÖ-Weinbauverbandes, sieht den Weinviertel DAC nach wie vor als Erfolgsgeschichte: „Heute ist jeder Winzer stolz auf seinen Grünen Veltliner und pflanzt diesen in seinen besten Lagen aus. Damit wurde auch der Name der gesamten Region positiv besetzt und Grüner Veltliner wird jetzt auf der ganzen Welt getrunken. So hat zum Beispiel der Betrieb von Hans Setzer einen Exportanteil von rund 65 Prozent und seinen Wein gibt es sowohl in Asien als auch in den USA.

Und eine Entscheidung ist auch fix gefallen: Das Weinviertel bleibt seinem System treu. Das heißt, dass auch in Zukunft ausschließlich Grüner Veltliner als Weinviertel DAC bezeichnet werden darf. Das ist mittlerweile in vielen Gebieten anders, die mehrstufige DAC-Modelle aufweisen. „Wo Weinviertel drauf steht, ist immer Grüner Veltliner drin – ein klassischer, pfeffriger und würziger Weißwein“, betonen Hans Setzer und Reinhard Zöchling abschließend nochmals.