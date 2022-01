„Jahrhundert-Jahrgang“ wird erwartet

„Der Jahrgang 2021 könnte ein Jahrhundert-Jahrgang werden“, ist der Präsident des NÖ Weinbauverbands, Reinhard Zöchmann, sehr optimistisch. Schließlich präsentieren sich die 2021er-Weine mit schöner Säure-Struktur und sind durch den guten Verlauf des Septembers sehr von Frucht geprägt und auch nicht auf der total kräftigen Seite. Die Weine werden durchaus langlebig sein und eine schöne Reife aufweisen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 2,39 Millionen Hektoliter Wein geerntet, damit liegt die Menge knapp unter dem langjährigen Durchschnitt von 2,5 Millionen Hektoliter. Besonders positiv ausgewirkt hat sich die Tatsache, dass es im Frühjahr einen relativ späten Austrieb der Rebstöcke gegeben hat, dadurch gab es auch keine Spätfröste wie in Frankreich, Italien und Spanien. Die nächste Zeit war geprägt von Trockenheit, es gab sehr wenig Wasser und im Juni präsentierten sich die Weingärten im östlichen Weinviertel, am Wagram und im Kremstal braun. Der August war dann aber sehr nass, sodass sich viele Winzer bereits Sorgen um die Reife machten.

6.000 Weine bei Landesprämierung: Rekord!

Schließlich kam es im Verlauf des Sommers auch zu Unwetter-Ereignissen, die innerhalb eines Tages 1.000 Hektar in NÖ betrafen – davon waren schließlich 50 Prozent zu 100 Prozent kaputt. Im September entschädigte die Natur die Weinbauern schließlich – es gab bestes Wetter mit warmen Tagen und kühlen Nächten, was sich auf die Aroma-Ausprägung der Weine besonders gut auswirkt.

Reinhard Zöchmann, der vor rund einem Jahr online einstimmig zum neuen Präsidenten des NÖ Weinbauverbands gewählt wurde, vertritt rund 2.500 Winzer und hat das Ziel, das Weinland Niederösterreich mit verschiedensten Projekten weiter zu stärken. In diesem Zusammenhang verweist er auf eine besonders erfolgreiche Fachverkostungen für Sommeliers und Fachjournalisten, u.a. auch in München. Ermöglicht konnte dies auch deshalb werden, weil im Vorjahr 6.000 Weine bei der Landesprämierung eingereicht worden waren – so viele wie noch nie!