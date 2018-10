Rosenbauchs, Ebreichsdorf, Aufsteiger von 14 auf 15 Punkte, zwei Hauben: Das Restaurant zählt seit vielen Jahren zu den interessantesten kulinarischen Adressen Niederösterreichs. Franz Rosenbauch steht nach wie vor selbst in der Küche und werkt so engagiert wie nie zuvor.

"Lebenswerk 2019" für Willi Bründlmayer, Langenlois: Er ist Pionier und Wegbereiter, er ist Doyen der österreichischen Weinbranche. Und zählt auch international zu den ganz Großen.

Ausnahmewinzer des Jahres 2019: Michael Gindl, Hohenruppersdorf, Weinviertel

Lebendige Weine, frei von Konventionen im Einklang mit der Natur. Michael Gindl geht unbeirrt seinen Weg und verblüfft mit ungewöhnlich charakterstarken Weinen.

Wein-Kollektion des Jahres 2019: Anita und Hans Nittnaus, Gols

Hans (John) Nittnaus zählt zu den großen Visionären der heimischen Weinszene. Mit seinen spannungsgeladenen, regionstypischen Weinen des Jahrganges 2016 gewinnt er diese Kategorie.

Fruchtsaft des Jahres 2019: Bio Apfelsaft Opal, Bio Obstbau Filipp, Bogenneusiedl

Obstbauer Martin Filipp ist ein Könner seines Faches. Der reinsortige Apfelsaft „Opal“ mit seiner Aromatik, Säure und geschmacklichen Balance überzeugte die Gault&Millau Redaktion restlos.

Likör des Jahres 2019: Birne mit Holunderblüte, Obstkulinarium Wilhelm Pohler, Raasdorf bei Wien. Zum ersten Mal vergibt Gault&Millau die Auszeichnung „Likör des Jahres“. Sie geht an Wilhelm Pohler mit seinem Likör aus reifer Birne und zarten Holunderblütennoten. „Perfekte Balance“, urteilt das Gaul&Millau Team.

Almhütten-Guide Niederösterreich 2019: Für Ausflügler und Wanderer extrem wertvoll: Die neue Liste der besten Almhütten in Niederösterreich.

Speck des Jahres 2019: Zum ersten Mal vergibt Gault&Millau die Auszeichnung „Speck des Jahres“. Für viele Feinschmecker ist die Fleischerei Lechner in Kilb noch ein Geheimtipp. Der „Karreespeck nach italienischer Art“ verdienter Sieger dieser Kategorie.

Insgesamt wurden in Niederösterreich 99 Hauben vergeben.

Die neuen Guides (Restaurant + Weine) sind ab 25. Oktober 2018 um 39 Euro (inkl. Mwst) im Handel erhältlich und dicht gepackt mit Informationen über neue kulinarische Hotspots, Aufsteiger, Geheimtipps und die besten Getränke, die Österreich zu bieten hat – eine Pflichtlektüre für jeden Feinschmecker.

Die Herausgeber Karl und Martina Hohenlohe freuen sich über die 40. Ausgabe des Guide Gault&Millau. | Gault&Millau

Vier Hauben für Filippou

Die größte Sensation lautet ohne Zweifel: Österreich hat ein neues Vier-Hauben-Lokal. Der Ausnahmekoch Konstantin Filippou wird mit seinem gleichnamigen Restaurant in Wien in den erlesenen Kreis der Besten des Landes aufgenommen. Damit wächst die absolute Oberliga unter den Top-Restaurants auf fünf an, Filippou stößt zu den weiter bestehenden Vierhaubern Heinz Reitbauer (Steirereck), Karl und Rudolf Obauer (Restaurant Obauer), Simon Taxacher (Restaurant Simon Taxacher) und Silvio Nickol (Palais Coburg).

Schon 2016 wurde Konstantin Filippou für seinen ungewöhnlichen Stil und seine höchst individuelle Ideenvielfalt als „Koch des Jahres“ ausgezeichnet. Nun ist er im kulinarischen Olymp angekommen. Gault&Millau Chefredakteurin Martina Hohenlohe schreibt denn auch im aktuellen Guide: „Mit unvermuteten Kombinationen, schlichter Pracht und technischer Perfektion konnte Konstantin Filippou unser Testteam restlos überzeugen. Die Entwicklung dieses Küchenmeisters erfordert eine einzige Entscheidung: die Aufwertung auf die vierte Haube. Wir gratulieren.“