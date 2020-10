NÖN: Wie ist er, der Jahrgang 2019? Sind die Weine wirklich so außergewöhnlich, wie Weinkenner und Experten sagen?

Reinhard Zöchmann: Der Weinjahrgang 2019 ist wirklich hervorragend. Frische, aromatische Weine mit klarer Fruchtausprägung und lebendiger Säurestruktur. Diese Weine, die sich sehr vollmundig und auch reif präsentieren, haben ein großes Lagerpotential und bringen sicher viel, viel Trinkfreude.

Vor kurzem war ja die NÖ Landesweinprämierung? Wie wurde diese in Coronazeiten durchgeführt?

Zöchmann: Die Anmeldung der Weine zur Landesweinprämierung war noch ganz normal. Der Beginn der Weinübernahme fiel dann aber genau in die „erste Welle“. Daher wurde zunächst eine Absage in Erwägung gezogen. Mit fortlaufender Zeit kamen erste Aussichten auf eine Lockerung und ließen eine Planung der Verkostung für Ende Juni zu. Die Verkostung selbst wurde unter den geltenden Sicherheitsvorschriften abgehalten, was einen enormen organisatorischen und logistischen Aufwand bedeutete. Normalerweise werden die zirka 5.200 Weine innerhalb einer Woche in sieben Verkostungskommis sionen parallel verkostet. Aufgrund der Coronamaßnahmen wurden diese auf vier Kommis sionen reduziert. Für jede Kommission mussten eigene Räumlichkeiten (Verkostungsräume, Pausenräume, WC etc.) garantiert werden. Somit wurde die Verkostung auf zwei Wochen ausgedehnt. Der Verkostungsmodus wurde auf Fünferflights geändert, was bei den Verkostern sehr gut ankam und voraussichtlich auch für die Zukunft beibehalten wird.

ÖWM/Robert Herbst Reinhard Zöchmann rechnet Mitte September mit dem Beginn der Lese.

Normalerweise wären unsere Landessieger in 18 Kategorien und unsere Top-Heurigenbetriebe bei der traditionellen Weingala geehrt worden. Doch eine solche Großveranstaltung war natürlich nicht möglich. Kurz entschlossen besuchten wir alle 18 Landessieger und überreichten die Trophäen und Urkunden. Ein großes Danke gilt allen mitwirkenden Personen und unseren langjährigen wie auch neuen Partnern der NÖ Landesweingala. Gemeinsam haben wir es geschafft, auch in diesem besonderen Jahr den tollen Weinjahrgang zu präsentieren.

Apropos Corona? Wie sehr ist die NÖ Weinwirtschaft betroffen? Gab und gibt es starke Absatz- einbußen?

Zöchmann: Vor allem die auf die Gastronomie spezialisierten Winzerinnen und Winzer mussten große Einbußen hinnehmen. Im Einzelhandel und im Ab-Hof-Verkauf war die Situation besser, hier konnte sogar ein Umsatz-Plus erzielt werden, was aber die Einbußen in der Gastronomie nicht wettmachen konnte.

Wie reagieren die Winzerinnen und Winzer auf diese Herausforderungen? Hat man sich andere Vertriebswege gesucht?

Zöchmann: Viele Winzerinnen und Winzer bauten Webauftritte aus bzw. wurden in den sozialen Medien sehr aktiv. Der Onlineversand erlebte einen regelrechten Boom. Auch wurden Gratiszustellungen angeboten. Die Krise hat aber auch gezeigt, wie wichtig für viele Betriebe noch immer der Ab-Hof-Verkauf ist. Die Buschenschenker zeigten sich ebenfalls sehr kreativ. Vom Picknick im Weingarten bis hin zu einer erstmaligen Kooperation zwischen Kunst, Tourismus und Weinbau wurden viele neue Formate entwickelt, um unseren Konsumenten den Wein näher zu bringen.

Wechseln wir das Thema: Welche Weine liegen gerade im Trend und werden besonders gerne getrunken?

Zöchmann: Gerade jetzt im Sommer erfreuen sich frisch, fruch tige Weine großer Beliebtheit. Roséweine erleben ebenfalls ein Hoch.

Wir stehen wenige Wochen vor der Lese 2020 – was können Sie schon sagen bezüglich Qualität und Menge?

Zöchmann: Das ist zu dieser Zeit des Jahres immer ein spannendes Thema. Nach einem etwas zögerlichen Austrieb, bedingt durch einige Frostnächte, die kaum Schäden anrichteten, folgte eines der trockensten Frühjahre, die es je gab. Gerade rechtzeitig kam Ende Mai der erhoffte Niederschlag, der in Folge auch relativ gute Blütebedingungen gewährleistete. Der daraufhin teilweise etwas feuchte Witterungsverlauf stellte die Winzerinnen und Winzer bei konsequenter Weingartenarbeit vor keine allzu großen Herausforderungen. Leider kam es dann in manchen Landesteilen zu erheblichen Hagelschäden. Abgesehen von diesen Ausnahmen befinden sich die Weingärten in einem sehr guten gesundheitlichen Zustand. Mit dem Beginn der Lese wird Mitte September gerechnet. Unter der Voraussetzung einer halbwegs trockenen und sonnigen Herbstwitterung mit kühlen Nächten für eine gute Aromaausprägung sehen die Winzerinnen und Winzer einer mengenmäßig durchschnittlichen und qualitativ hochwertigen Ernte mit Zuversicht entgegen.