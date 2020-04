"Meine Frau arbeitet via Home Office bereits die vierte Woche zu Hause. Ich als Ruheständler bin sowieso zu Hause und uns beiden geht es gut. Wir schätzen unser Haus und die Möglichkeit, gleich von hier mit dem Hund auf Wanderwegen in den Wald zu gehen um täglich frische Luft tanken zu können. Was ich nun in diesen Wochen wiederentdeckt habe, ist das Kochen. Eigentlich schon lange ein Hobby von mir, das aber im Laufe der Zeit durch die Musik - mein anderes Hobby - in den Hintergrund getreten ist. Nunmehr koche ich wieder täglich, nur am Wochenede übernimmt meine Frau, befreit vom Home Office, die Küche."

Thomas Rigler, Neulengbach

Hier ein kleines vegetarisches Rezept von mir für die schnelle Küche ohne Fertigprodukte:

Wirsing mit griechischem Schafkäse und Kartoffeln. 1/2 kg Kartoffel wie üblich in der Schale in Wasser gar kochen, sodann Beiseite stellen. Wirsing im Ganzen in einem hohen Topf mit Wasser ankochen, bis die Blätter eine weiche Konstanz zeigen. Dazu mit einer Gabel vorsichtig prüfen. Den Wirsing herausnehmen und in einem Sieb abtropfen lassen. Jetzt einen Esslöffel Olivenöl in eine größere beschichtete Pfanne geben. Das Öl leicht erwärmen, die Wirsingblätter vom Strunk ablösen und einzeln in die Pfanne ins Öl einlegen. Den griechischen Schafkäse (250g ) in Würfel schneiden und auf die Wirsingblätter legen, eventuell noch ein bißchen Wasser vom Pfannenrand aus hinzugeben. Das Ganze mäßig, etwa 15 bis 20 min. erhitzen, bis der Schafkäse leicht zu schmelzen beginnt. Dazu die Pfanne mit einem Glas-Deckel abdecken. Während des Erhitzens die noch warmen Kartoffel schälen, vierteln und schließlich zu dem Gericht in die Pfanne geben. Zusammen noch etwas Rest-Erhitzen und danach servieren. Mahlzeit !