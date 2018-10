„Am Samstag ist unser Panoramawagen als exklusiver Genussexpress von Mariazell nach St. Pölten unterwegs. Während der stimmungsvollen Fahrt in der Dämmerung serviert Spitzenkoch Werner Punz ein regionales Menü der Extraklasse. Am Sonntag fährt die Nostalgiegarnitur als Oktoberfestzug Richtung Mariazell. Im Speisewagen warten herzhafte Wies‘n-Schmankerl und Oktoberfeststimmung auf unsere Gäste“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Ein köstliches regionales Menü erwartet die Gäste im Panoramawagen | NÖVOG/Weinfranz

„Am Samstag fährt unser Genusszug um 16.07 Uhr in Mariazell ab. Neben dem dreigängigen Menü sind im Preis auch das Begrüßungsgetränk und die Sitzplatzreservierung im Panoramawagen inkludiert. Am Sonntag dampft unser zünftiger Oktoberfest-Nostalgiezug um 9.07 Uhr in St. Pölten ab, die Rückfahrt ab Mariazell erfolgt um 15.22 Uhr“, ergänzt NÖVOG-Geschäftsführerin Barbara Komarek. Alle Details zu den Kulinarikfahrten sind unter www.mariazellerbahn.at abrufbar.

Die Panoramawagen sind noch bis 28. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie im Advent buchbar. Als Premiumprodukt erster Klasse bieten sie neben einzigartigen Ausblicken auch besonderen Sitzkomfort und einen regionalen Cateringservice.

Als weiteres Highlight im Advent ist am 8., 9., 16. und 23. Dezember auch die beliebte Dampflokomotive Mh.6. mit der historischen Ötscherbärgarnitur Richtung Mariazell unterwegs.