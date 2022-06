Fünf Fakten rund um das Bierbundesland

Fakt 1: Brauerei Hochburg

Damit man überhaupt in den Genuss eines frisch gezapften Bieres kommt, braucht es Produktionsstätten, in denen Hopfen, Gerste und die vielen anderen Zutaten verarbeitet werden. In ganz Österreich sind etliche Bierbrauereien verteilt, doch Niederösterreich sticht unter allen Bundesländern hervor. Laut dem „Verband der Brauereien Österreichs“ befindet sich ein Viertel der insgesamt 208 Brauereien in Niederösterreich. Ebenfalls ganz vorne liegt es bei der Anzahl an Hausbrauereien. Dabei handelt es sich um kleine Betriebe, die ihr Bier meist exklusiv in der hauseigenen Gaststätte ausschenken. 34 der 128 Hausbrauereien sind hier angesiedelt.

Fakt 2: Langjährige Biertradition

Niederösterreich ist nicht nur für die meisten Brauereien bekannt, sondern beheimatet auch die älteste Braustätte Österreichs. Die Stadt Weitra, im Norden des Waldviertels, wurde im Jahr 1321 von König Friedrich dem Schönen zur Braustadt ernannt und gilt als Geburtsstätte der heimischen Braukunst. Seit über 700 Jahren wird in der kleinen Stadt Bier gebraut und ist seitdem bekannt für Marken wie das Weitra Bräu.

Fakt 3: Heimat der Braugerste

Die Produktion von Bier ist freilich auch an landwirtschaftliche Voraussetzungen gekoppelt. Es benötigt eine Handvoll Getreidesorten, die im Brauprozess verwertet werden. Ein wesentlicher Hauptbestandteil bildet dabei die Braugerste. Der Organisation „Land schafft Leben“ zufolge wird ein Großteil der Braugerste in Niederösterreich angebaut. Gerade über die Sommermonate ist der Anbau besonders intensiv, wird aber durch die anhaltende Trockenheit in diesem Zeitraum zunehmend herausfordernder. Die niederösterreichischen Landwirte haben mit diesen widrigen Bedingungen zu kämpfen, wodurch der Klimawandel auch seine Auswirkungen auf die heimische Bierproduktion zeigt. Ohne Braugerste gibt es auch kein Bier.

Fakt 4: Regionalität und Eigenständigkeit

Der Verein „Unabhängige Privatbrauereien Österreichs“ engagiert sich für die Unabhängigkeit der heimischen Bierproduzenten. Sie setzen ein Zeichen gegen die fortschreitende Konzernierung der Bierwirtschaft und legen Wert auf die regionale Herstellung des Biers. Mit sieben Brauereien weist Niederösterreich die zweit meisten Mitglieder aller Bundesländer auf und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der österreichische Bierkultur. Zu den Mitgliedern zählen die Privatbrauerei Egger, das Hubertus Bräu, die Bierbrauerei Schrems, das Gaminger Kartausenbräu, die Privatbrauerei Zwettl, das Weitra Bräu und die Gablitzer Privatbrauerei.

Fakt 5: Bierkonsum in Zahlen

Bis jetzt wurde festgehalten, dass das Land Niederösterreich stark in die Produktion des heimischen Biers eingebunden ist. Doch sind die Niederösterreicher*Innen selbst auch begeisterte Biertrinker? Im Bundeslandvergleich schneiden sie eher durchschnittlich ab. 32% geben laut „Verband der Brauereien Österreichs“ an, wöchentlich Bier zu konsumieren. Damit positionieren sie sich an sechster Stelle. Am meisten Bier wird in Vorarlberg getrunken. 42% greifen hier regelmäßig auf Bier zurück. Insgesamt wurde in Österreich laut aktuellen Auswertungen der Statistik Austria im Erhebungszeitraum Juli 2020 bis Juni 2021 103,6 Liter Bier pro Kopf konsumiert. Innerhalb Europas wird nur in Tschechien mehr Bier getrunken.

Dieser Artikel wurde im Rahmen des Online-Praxislabors "Journalistische Arbeitsweisen" im Studiengang Medienmanagement an der FH St. Pölten erstellt.