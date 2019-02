Bourbon gibt’s keinen. Der darf nämlich nur in Kentucky oder Tennessee, also: ausschließlich in Amerika so heißen. In Niederösterreich bleibt man lieber beim Whisky. Ohne e (wie bei den Iren). Aber mit Charakter.

„Whisky muss auch eine entsprechende Farbe haben“: der Single Malt von Egilse. | @klaus-knipst

„Er soll mild, aber auch gehaltvoll sein. Und er sollte Charakter haben.“ Stellt Rainer Plamauer ganz nüchtern fest. Und brennt schon seit gut zwanzig Jahren das „Wasser des Lebens“ – wie der Getreidebrand im Gälischen ursprünglich genannt wurde. Und zwar im niederösterreichischen Egelsee, am Rand des Perschlingtales und im äußersten Winkel des Tullnerfeldes.

Dort, auf dem Heimatbauernhof, wo seine Eltern früher eine Landwirtschaft mit Schweinezucht betrieben hatten, fing der Sohn gemeinsam mit zwei Freunden 1999 mit dem Brennen an. Zwei Jahre später hatte der Egelseer Whisky einen Namen, nämlich Egilse („Glen stand auch im Raum. Aber nachdem wir in der Chronik von Würmla den Namen Egilse gefunden hatten, blieben wir dabei“). Noch später einen vierten Brenner (neben Rainer Plamauer, Christian Friesenegger und Christian Kickinger Roland Schauer). Und bald auch die ersten Medaillen.

„Wir haben uns dem Single Malt verschrieben!“ Rainer Plamauer, einer von vier Chefs der Egilse Destillerie zwischen Perschling & Tullnerfeld

Gebrannt wird in Egelsee Roggen und Weizenmalz, das man aus Stadlau und aus Traiskirchen bezieht, seit drei Jahren auch getorftes Malz. „Das gibt’s nur in Schottland. Und da geht’s uns wie einem Drei-Sterne-Koch.

Pot Still: Seit 2016 destilliert man in Egelsee Whisky mit einem neuen, größeren Brenner, der auch „genau nach unseren Vorstellungen gebaut wurde“. | Plamauer

Der muss gewisse Gewürze auch aus dem Ausland bestellen.“ Destilliert wird nach dem Pot-Still-Verfahren, verschnitten wie bei den Blended Whiskys wird nicht. „Wir“, sagt Rainer Plamauer, „haben uns dem Single Malt verschrieben.“ Und: „Wir sind eine reine Whisky-Destillerie. Das gibt es in Österreich eher selten.“ Die meisten würden neben dem Whisky noch andere Spirituosen brennen, Obstbrände, Liköre, mehrere brauen auch Bier. Aktuell, stellt der Whisky-Brauer fest, gäbe es schon so etwas wie einen „Whisky-Hype“. Und selbst der Brexit könnte, meint Plamauer, auch positive Folgen für den österreichischen Whisky haben.

In Egelsee probiert man inzwischen Neues aus. „Wir haben schon unsere Standards. Aber wir sind auch Verfechter des Experimentierens.“ Heuer will man erstmals mit Mais brennen, keinen Bourbon wie in Amerika, aber einen „Bourbon Style“. „Der wird dann einmal kein Single Malt“, gibt Rainer Plamauer zu. Aber: „Wir sind ja jetzt fast 20 Jahre im Geschäft. Und wir sind noch wie kleine Kinder! Wir machen jedes Jahr ein Fass, einen Brand, der Neues bringt.“

"Unterschiedliche Fässer machen unterschiedliche Geschmäcker"

Apropos: Fass. Das ist für die Whiskybrenner der Egilse Destillerie auch „sehr spannend“. Weil: Unterschiedliche Fässer machen unterschiedliche Geschmäcker. Und im Fass, genauer: im Holzfass lagert der Egilse Whisky „sechs bis zehn Jahre“, meistens zwischen „acht und neun Jahren“. Vom Fass kommt auch die charakteristische Farbe. „Whisky“, sagt Rainer Plamauer, „ist eine braune Spirituose. Das kann aber auch bis ins Bernstein gehen!“

Die Fässer in Egelsee lagern derzeit direkt in der Brennerei. „Wir wollen aber auch Erdkeller nutzen zum Lagern – und für eine erdige Aromatik.“ Und für mehr Platz. 800 Liter „trinkfähigen Whisky“ brennt man derzeit pro Jahr. Damit ist die Egilse Destillerie „schon eine größere“. Leben könnten die vier Betreiber wahrscheinlich schon davon. Trotzdem haben alle „einen anderen Brotberuf“. Zwischen den vier Wochenenden, die sie im Jahr brennen. Heuer sollen es fünf werden, das nächste („wir starten meistens am Donnerstag, und eingemaischt wird schon ein Wochenende davor“) ist für 28. und 29. März geplant. „Da“, sagt Rainer Plamauer, „kann auch jeder zuschauen …“