Markus Feigl lädt wieder zum Mitkochen: Es gibt "Köch"! .

In Kooperation mit den NÖ Nachrichten kocht der St. Pöltner Journalist Markus Feigl jeden Sonntag - bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen - in der "NÖN-Kochshow" auf. In der vierten Folge, zu sehen hier, werden traditionelle Hausmannskost und - wie immer - interessante Nachrichten rund um Corona kredenzt: Diesen "Köch" solltet ihr nicht an euch vorübergehen lassen!