Bei Markus Feigl wird traditioneller Köch aufgetischt .

In Kooperation mit den NÖ Nachrichten kocht der St. Pöltner Journalist Markus Feigl jeden Sonntag - bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen - in der "NÖN-Kochshow" auf. In der vierten Folge, hier zu sehen ab 19. April, wird traditioneller Köch kredenzt. Die Zutatenliste gibt es wie immer vorab: