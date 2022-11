Gault&Millau 2022: Die Besten zum Essen in NÖ

Die Prognosen? Schwierig. Die Bedingungen? Auch. Und doch herrscht in Österreichs Restaurantszene „Gründerzeit“, wie Martina und Karl Hohenlohe in ihrem jüngsten Restaurantguide feststellen.

Der, der Gault&Millau 2023, ist gerade frisch herausgekommen. Und hat so viele Hauben wie noch nie auf seinen Wertungslisten.

„Meisterleistung der Restaurantszene“

762 Haubenrestaurants sind es diesmal zwischen Wien und Bregenz, die insgesamt 1.486 Hauben tragen. Sechs davon mit der höchsten derzeit vergebenen Punktezahl: 19 (von 20 – die hat aber noch keines bekommen). Und: Gleich elf mit 18,5 Punkten – das ist, so Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe, „in Anbetracht der angespannten Situation eine Meisterleistung der Restaurantszene“.

Einer der elf kommt – wie schon seit Jahren – aus Niederösterreich, genauer: aus Mautern. Dort kocht Thomas Dorfer in Lisl Wagner-Bachers Landhaus nach wie vor auf Vier-Hauben-Niveau. Hauben gab’s aber im jüngsten, wie immer anonym getesteten Guide auch neue, für Küchen und Köche. Und das gleich viermal in Niederösterreich.

Noch immer NÖs Bester: Thomas Dorfer in Mautern. Foto: Günther Standl

Mit 15 von 20 Punkten stehen da jetzt auch das erst im März neu übernommene Himmelreich in Zaußenberg am Wagram und Hueber Der Wirt im Bründl in St. Georgen an der Leys auf der Drei-Hauben-Liste. Und mit 13 von 20 Punkten stiegen das St. Pöltner Aelium und das Tattendorfer Thomas im Johanneshof in die Zwei-Hauben-Liga ein.

Alt bekannt und immer noch gut: Toni Mörwalds Toni M. in Feuersbrunn und Roland Hubers Esslokal in Hadersdorf am Kamp (beide mit vier Hauben), Josef Flohs Floh in Langenlebarn, Erwin Windhabers und Hartmuth Rameders Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf, Rainer Melichars Nibelungenhof in Traismauer oder Christian Wöbers Wolf in Langenlebarn, das auch zu den „Aufsteigern des Jahres“ gehört (alle mit drei Hauben).

Gerade mal fünf Monate jung und schon eine Haube hat sich Tullns neues Süddeck im Gault&Millau erkocht – und noch den Ambiente Award 2023 dazu, als „stimmungsvolle Beachbar mit Restaurant“.