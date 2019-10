Wirt Erich Mayrhofer zeigt sich in der Ybbserstraße 3 in Petzenkirchen nicht nur in der regionalen Küche versiert, sondern ist auch Ausflügen in kreativere kulinarische Gefilde nicht abgeneigt. Wälder und Bäche der Region liefern die köstlichen Zutaten vom Reh bis zur Forelle.

www.bärenwirt.at