1896 errichtet, steht das Wirtshaus in Winzendorf an der Schneebergbahn seit jeher für regionsbezogene Küche mit Liebe zum Detail. 2017 wurde der Puchegger-Wirt Top Wirt des Jahres! Während sich die Eigentümer Johann und Sylvia Puchegger um Service der Gäste kümmern, kocht Sohn Christoph (Bild) in der Gourmetküche auf – für die „auszeit“ eine köstliche Bauernente. Dafür verwendet er am liebsten regionale Produkte.

www.puchegger.at