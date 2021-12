Sali sagt UNO! Kapitel 51 von 52 steht vor der Tür. Finale?

Nicht die vorletzte Karte, aber die vorletzte Kolumne unserer Serie lesen Sie hier gerade. Da morgen Heiligabend ist und danach die Weihnachtsfeiertage vor der Tür stehen, lade ich Sie ein, die Tage weniger mit Völlerei und übermäßigem Punschkonsum zu verbringen, sondern mit ein wenig Achtsamkeit und bewusstem Genuss. Ja, es ist nicht leicht: überall Versuchungen. Kekse da, Glühwein dort, Gansl und Ente müssen ihr Federkleid wieder fallen lassen und landen in gut gefüllten Bäuchen. Aber Weihnachten kann auch gesund sein und zu Silvester braucht niemand neue Vorsätze schaffen, nur weil das schlechte Gewissen klopft.

Statt Völlerei zu Weihnachten - bewusst essen

Bevor das Fest zu ungesunden Schlemmerei ausartet, habe ich heute ein paar Tipps für euch. Was das Maßhalten beim Essen angeht, ist es ratsam vor dem Essen ein Glas Wasser zu trinken -zügelt den Appetit! Alle wissen es, aber keiner macht es: langsam essen und gut kauen. Dadurch setzt das Sättigungsgefühl später ein. Die Essgeschwindigkeit spielt nämlich eine große Rolle wenn es um unsere Figur und unser Wohlbefinden geht. Beim Aperitif und dem Verdauungsschnaps danach schaut es net so gut aus - die regen den Appetit wieder an. Weinliebhaber können ein wenig aufatmen, denn Rotwein zum Festessen kann auch gesund sein. Und auch zu Weihnachten gilt es, viele Ballaststoffe aufzunehmen, am besten in Form von gesunden Snacks, Müsli und Vollkornprodukten. So werden Heißhungerattacken gebremst und unser Stoffwechsel angekurbelt. Bewegung nicht vergessen - so kommen Sie gut durchs Schlemmer-Dilemma!

