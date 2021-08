Oft unterschätzt und wenig typisch österreichisch oder gar burgenländisch ist der etwas seltsam aussehende Kohlrabi. Kohlrübe, wird er in Österreich genannt, ist eine Züchtung aus Kohl und zählt zur Familie der Kreuzblütler. Die Knolle hat es ziemlich in sich: ist sie doch lange haltbar und fast das ganze Jahr über erhältlich. Der leicht süßliche Geschmack kommt von den Senfölglykosiden, welche zu den sekundären Pflanzenstoffen gehören und als natürliche Antibiotika dienen. Kohlrabi ist ein wirklich guter Energielieferant und enthält zahlreiche Nährstoffe, wie zum Beispiel Kalzium, Vitamin A und C, sowie Magnesium. Eine Portion roher Kohlrabi deckt den empfohlenen Tagesbedarf an Vitamin C zu fast 100%. Die Blätter landen oft in der Biotonne, sollten aber im Fall von Kohlrabi keineswegs ignoriert werden.

Blätter nicht wegwerfen - da steckt einiges drin!

Kohlrabiblätter haben gegenüber der Knolle einen doppelt so hohen Vitamin C - Gehalt, das Zehnfache (!) an Eisen und Trommelwirbel: das Hundertfache an Beta-Carotin, welches unseren Cholesterinspiegel reguliert und uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt. Am besten man entfernt die Blätter gleich nach dem Kauf, so hält der Kohlrabi länger und die Blätter können problemlos verwertet werden. Am einfachsten ist es, die Blätter in seinen Lieblingssmoothie mit einzuarbeiten. Oder in gehackter Form über den Salat streuen bzw. wer mag, macht sich einen Spinat aus Kohlrabiblättern. Dafür am besten die Blätter kurz blanchieren, kalt abschrecken, mit Salz und Pfeffer würzen und in Butter schwenken. Ein kleiner Tipp noch für den Einkauf: kleine Kohlrabi sind zarter als große Knollen und auch weniger holzig. Auch die Blätter sollten schön grün sein. Diese aber vor dem Lagern im Kühlschrank entfernen und die Knolle im feuchten Tuch lagern.

Grüner Kohlrabi-Smoothie

Blattgrün von 1 Kohlrabiknolle

eine halbe Mango

etwas Salatgurke

Wasser

Alle Zutaten klein schneiden und pürieren!

Einfaches Kohlrabigemüse

1 kg Kohlrabi

500 g Karotten

35 g Petersilie

2 EL Rapsöl

4 EL Dinkelmehl

200 ml Hafermilch

½ TL Salz

1 EL Hefeflocken

1 Prise Muskat

1 TL schwarzer Pfeffer

Kohlrabi und Karotten in ca. 2 cm große Würfel schneiden und in kochendem Salzwasser 3 Minuten bissfest garen. Abgießen, 300 ml des Kochwassers auffangen und beiseite stellen. Petersilie fein hacken.

Öl in einen heißen Topf geben, Mehl nach und nach bei mittlerer Hitze unter Rühren dazu geben, sodass das Öl das Mehl immer sofort aufnimmt und keine Klumpen bildet. 1–2 Minuten unter Rühren anschwitzen bis die Paste leicht gebräunt ist.

Das beiseite gestellte Kochwasser und Hafermilch vermengen und nach und nach mit einem Schneebesen in die Mehlschwitze einrühren. Mit Salz abschmecken.

Gemüse, Hefeflocken, Muskat und die Hälfte der Petersilie hinzufügen, aufkochen und bei niedriger Hitze 15 Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln lassen.

Mit Bratkartoffeln oder Petersilienkartoffeln, der restlichen frischen Petersilie und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer garniert servieren.

Kohlrabi-Pommes (für 2 Personen) mit Zitronen-Mayonnaise

2 Kohlrabi

1 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

2 EL Gewürzmischung aus 1 EL edelsüßem Paprikapulver, 1 TL Thymian, 1/4 TL Cayennepfeffer, 1 TL Majoran und 1/4 TL schwarzem Pfeffer

2 EL Dinkelvollkornmehl

Meersalz

Für die Mayonnaise:

125 ml Sojadrink

125 ml Rapsöl oder Sonnenblumenöl

1 EL Weißwein-Essig oder Zitronensaft

1 TL Senf (Dijon passt gut!)

1 EL Ahornsirup

Pfeffer und Salz

Den Kohlrabi schälen und in Streifen schneiden. Die Kohlrabi-Streifen mit allen Zutaten außer Salz in einer Schüssel vermengen. Den Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Den Kohlrabi auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und dabei darauf achten, dass sich die Streifen nicht berühren. Die Pommes für 10 Minuten backen. Dann einmal wenden und noch einmal 5-10 Minuten backen.

Für die Mayonnaise den Sojadrink, Senf und Zitronensaft im Mixer oder mit einem Pürierstab kräftig mixen. Bei laufendem Mixer langsam das Öl zugießen. Die Masse wird schnell fest. Wenn die Mayo zu dick wird, einfach noch ein wenig mehr Sojamilch untermischen. Wenn sie zu dünn ist, noch ein wenig Öl hinzufügen. Essig, Salz und Pfeffer unterrühren. Nach Geschmack mehr Säure und Gewürze dazu mischen.