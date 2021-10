Getreide ist seit Urzeiten die wichtigste Nahrungsgrundlage des Menschen. Kein Wunder – es macht satt, ist gesund und schmeckt. Ein hoher Nährwert und gute Lagereigenschaften machen es unentbehrlich.

Einkorn – Mehrkorn – Vollkorn: Wir räumen mit Missverständnissen auf!

Einkorn ist eine alte Getreidesorte, die wiederentdeckt wurde. Ein Mehrkornweckerl ist eine Backware, bei der mehrere verschiedene Getreidesorten verwendet werden. Vollkorn bedeutet, dass das Getreide vollständig – Samen der Pflanze mit Kleie, Endosperm und Keim – verwendet wird. Bei weißem (raffiniertem) Mehl werden Keim und Kleie entfernt, nur der Endosperm bleibt übrig, was dazu führt, dass nur noch wenige Ballaststoffe im Mehl sind. Viele Vitamine und Mineralstoffe wurden entfernt.

Inwiefern unterscheidet sich Vollkornmehl von weißem Mehl bzw. wie erkenne ich, ob Vollkornmehl im Produkt enthalten ist?

Im Gegensatz zum niedrigen Ausmahlungsgrad von weißem Mehl hat Vollkornmehl einen Ausmahlungsgrad von 100 %. Je höher der Ausmahlungsgrad, desto höher ist die Mehltypenzahl und umgekehrt. Steht auf der Verpackung also eine niedrige Mehltypenzahl wie zum Beispiel 480, bedeutet dies, dass der Ausmahlungsgrad niedrig ist, das Mehl hauptsächlich aus Stärke besteht und der Schalenanteil gering ist. Im Vollkornmehl sind alle Anteile des Getreidekorns enthalten und somit auch alle Vitamine und Mineralstoffe. Auf der Verpackung von Vollkornmehl findet sich keine Mehltypenzahl. Ob es sich bei verpackten Lebensmitteln um Vollkornprodukte handelt, erkennt man, wenn man sich die Zutatenliste durchliest: Hier sollte Vollkornmehl als Haupt- bestandteil ganz vorne gereiht sein.

Warum ist es gesundheitsförderlich, Vollkorngebäck zu essen?

Vollkorngebäck liefert im Vergleich zu Gebäckstücken aus hellem Mehl mehr Eiweiß, Kalzium, Kalium, Magnesium, Eisen, Vitamin E, Vitamin B1, B2, B3, B6 und Biotin. Besonders hervorzuheben ist hier der Gehalt an Thiamin (Vitamin B1), denn Vollkornbrot enthält bis zu 0,25 mg pro 100 Gramm. Da der tägliche Bedarf bei 1,1 bis 1,2 mg/Tag (m/w) liegt, kann man also mit zwei durchschnittlichen Scheiben Vollkornbrot rund ein Viertel des Tagesbedarfs an Thiamin decken. Vom höheren Ballaststoffgehalt in Vollkornprodukten profitieren nicht nur Menschen mit träger Verdauung. Ballaststoffreiche Ernährung sättigt auch besser und länger. Ein zu rascher und hoher Anstieg des Blutzuckerspiegels wird verhindert. Während weiße Gebäckstücke gerade einmal 3 g Ballaststoffe pro 100 g liefern, stecken in Vollkorngebäck mindestens 7,4 g pro 100 g. Pumpernickel schafft es sogar auf 9,3 g Ballaststoffe pro 100 g. Da die durchschnittliche Aufnahme an Ballaststoffen bei 20 g pro Tag liegt, die empfehlenswerte Aufnahme aber mindestens 30 g pro Tag betragen sollte, ist der Griff zum Vollkorngebäck absolut empfehlenswert.

Ist jedes dunkle Brot ein Vollkornbrot?

Vollkornbrot ist von Natur aus dunkler, aber die Farbe allein ist kein Indiz, dass es sich um Vollkornbrot handelt. Durch Verlängerung der Backzeit und den Zusatz von Backmalzen kann helles Brot dunkel gefärbt werden. Vollkornbrot darf nur als solches bezeichnet werden, wenn der Anteil an Vollkornmehl mindestens 90 % beträgt. Achten Sie daher auf die Bezeichnung (Weizen-, Roggen- oder Dinkelvollkorn) und auf die Zutatenliste.

Verändert „Vollkorn“ den Geschmack? Muss man öfters Vollkorn-Gebäck zu sich nehmen, um es zu mögen?

Viele Menschen lieben den intensiveren, volleren Geschmack von Vollkorn. Wer bisher vor allem zu weißen Gebäckstücken und Mischbrot gegriffen hat, muss sich möglicherweise erst mit dem neuen Geschmack anfreunden. Durch das anfängliche Mischen von Weißmehl mit Vollkornmehl und das schrittweise Erhöhen des Vollkornanteils kann man sich langsam an den neuen Geschmack und die ungewohnte Konsistenz gewöhnen. Der Genuss wird auf Dauer sicher nicht zu kurz kommen. Eine Ernährungsumstellung erfordert immer Geduld und Konsequenz. Der Lohn ist ein gesünderer Körper.

Muss man beim Kochen und Backen mit Vollkornmehl etwas beachten?

Selbstverständlich können alle Massen und Teige auch mit Vollkornmehl hergestellt werden. Jedoch muss der Flüssigkeits- und Eianteil erhöht werden. Gegebenenfalls verlängert sich auch die Teigrastzeit.

Angelika Beirer ist Diätologin und Dozentin an der FH St. Pölten und hat diesen Artikel inhaltlich aufbereitet. Eine Kooperation mit „So schmeckt Niederösterreich“ ermöglicht den Beitrag.

Quellen: Elmadfa, I. et al. (2020/ 21). Die große GU Nährwert Kalorien Tabelle. GU Verlag.

Biesalski, K. (2019). Vitamine, Spurenelemente und Minerale. Indikation, Diagnostik, Therapie (2. Auflage).Georg Thieme Verlag.