Die Österreich Wein Marketing (ÖWM) wird bei der Sommelier-WM 2019 in Antwerpen neben Inter Rhône als Platinum Sponsor fungieren. Während der WM werden demnach österreichische Weine aus allen Weinbaugebieten präsentiert: bei jedem Lunch und Dinner, zum Ausklang jedes Tages an der „Bar des Sommeliers“ sowie im Zuge zweier Masterclasses für die Sommeliers und für Handelsvertreter. Fünf Tage lang können Weine aus Österreich somit bei den weltbesten Sommeliers und vor den Augen internationaler Fachjournalisten reüssieren und das Interesse an dem kleinen Weinland und seinen großen Weinen steigern.

Rückkehr nach Belgien nach 50 Jahren

1969 trug die frisch gegründete A.S.I. in Brüssel den ersten „Concours de Meilleur Sommelier du Monde“ aus. 50 Jahre später kehrt die Sommelier-WM nach Belgien zurück und wird dort den Titel „A.S.I. Best Sommelier of the World“ vergeben.

Großes mediales Interesse am Titelkampf

Um den Titel werden 65 internationale Sommeliers wetteifern, mit dabei auch Österreichs bester Sommelier, der am 5. November ermittelt wird. Wissenstests und Blindverkostungen gehören bei der WM ebenso zum Programm wie Prüfungen zur Servicekompetenz und zum internationalen Weinmarkt. Die drei Finalkandidaten müssen am 15. März vor 2.000 Besuchern ihr Können beweisen. Das erwartete Medieninteresse an der Sommelier-WM ist enorm: Über 150 internationale Journalisten werden vor Ort sein, das Finale wird per Live-Stream übertragen.