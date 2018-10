Denkt man an Marchfelder Landwirte und deren Produkte, kommen einem vermutlich zuerst Mais, Zuckerrüben, Raps, Zwiebel, Karotten und Ähnliches in den Sinn. Der 20-jährige innovative Jung-Landwirt Tim Prossenitsch aus Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) räumt mit diesem Klischee kurzerhand auf und hat sich Gemüsesorten verschrieben, die man hierzulande nur äußerst selten antrifft.

Manuel Mattes

Der Student an der Universität für Bodenkultur erobert derzeit mit Artischocken, Süßkartoffeln und Karden, einem in Österreich weitestgehend unbekannten Gemüse, den Markt. Was hat ihn dazu bewegt, ausgetretene Pfade zu verlassen und etwas gänzlich Neues zu wagen?

„Köche bekannter Restaurants haben mich dazu motiviert, einmal etwas völlig anderes zu probieren.“ Jungbauer Tim Prossenitsch

„Die Idee dazu kam unter anderem auch von in Wien arbeitenden Köchen bekannter Restaurants, die mich dazu motiviert haben, einmal etwas völlig anderes zu probieren“, so der Landwirt. Und er schildert den Vorteil, der sich daraus ergab: „Somit hatte ich für meine ersten Versuche auch gleich entsprechende Abnehmer, was das Risiko verringerte.“

Auch die Bewässerung der Felder ist innovativ

Auch in puncto Bewässerung geht der junge Schönkirchner neue Wege: So kommen keine herkömmlichen Beregnungsanlagen zum Einsatz, wie man sie etwa, wenn auch ein paar Nummern kleiner, aus dem heimischen Garten kennt, sondern es ist ein perforierter Schlauch, aus dem das Wasser tröpfchenweise abgegeben wird. „Das ist sparsamer und auch für die Pflanzen besser, weil das Wasser nicht so von oben auf sie niederprasselt.“

Hotels und Restaurants setzen auf die Produkte

Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Mittlerweile beliefert Prossenitsch zahlreiche Wiener Restaurants und Hotels mit seinen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, auf Märkten wird sein Gemüse ebenso feilgeboten.

So weit, so gut. Doch wie lassen sich nun Süßkartoffeln, Karden und Artischocken verarbeiten? Auch dafür hat der Jung-Landwirt einige Antworten parat (siehe Infobox): „Aus Ersteren kann man zum Beispiel, wie mit normalen Kartoffeln auch, Pommes oder sogar Muffins zaubern.“ Geerntet werden die Süßkartoffeln im Oktober, kurz vor dem ersten Frost.

„Green Globe“ aus der Region

Die Artischockenernte startet hingegen schon Ende Juli und findet bis Ende Oktober wöchentlich statt. Die von Prossenitsch gesetzten Sorten tragen die klingenden Namen „Imperal Star“ und „Green Globe“. „Man kann sie direkt in Wasser mit Salz und Zitrone kochen, in der Schweiz sind sie Teil traditioneller Weihnachtsgerichte“, erklärt der Jungbauer.

Allerdings – ganz unkompliziert ist das Kultivieren von Sorten, die eigentlich nicht in der Region beheimatet sind, nicht: „Der Aufwand ist beträchtlich, da die meisten Tätigkeiten in Handarbeit durchgeführt werden müssen.“ Maschinell seien nur sehr wenige Arbeitsschritte zu bewältigen. So etwa auch bei den hierzulande wenig bekannten Karden, die mitunter in Backwaren zum Einsatz kommen. Geerntet wird diese Distelart Ende Oktober. „Anschließend müssen die Karden vier Wochen gelagert werden, damit die Bitterstoffe abgebaut werden können“, erklärt Prossenitsch.

„Eigentlich wollte ich immer Landwirt werden – ein Bürojob wäre nicht das Richtige für mich gewesen.“ Jungbauer Tim Prossenitsch

Und er ergänzt: „Dennoch: Meine Tätigkeit bereitet mir große Freude“, so Prossenitsch. Nachsatz: „Eigentlich wollte ich immer Landwirt werden – ein Bürojob wäre mit Sicherheit nicht das Richtige für mich gewesen.“