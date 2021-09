Die aktuelle Umfrage des Österreichischen Kaffeeverbandes zeigt deutlich, dass es bereits jetzt bei Österreichs Konsument*innen ein großes Bewusstsein für „Nachhaltigen Kaffee bzw. Kaffeegenuss“ gibt. Für mehr als 60 Prozent der Befragten hat Nachhaltigkeit bei Kaffee gegenwärtig eine hohe Relevanz – sowohl beim Einkaufen als auch beim Außer-Haus-Konsum.

Ganz oben auf der Liste der Konsumentenbedürfnisse steht dabei Transparenz, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Herkunft über den Anbau bis hin zur Verarbeitung. Eine wichtige Entscheidungshilfe für die Konsumenten*innen sind dabei Nachhaltigkeitssiegel, denen die Studie eine relativ hohe Bekanntheit unter den Umfrageteilnehmer*innen bescheinigt.

„Als Genuss- und Kaffeenation ist uns Österreicher*innen eine gute Tasse Kaffee wichtig und unabdingbarer Bestandteil unseres Alltags. Die entsprechende Qualität sowie der Geschmack haben dabei oberste Prämisse. Unser Studie zeigt aber auch, wir Österreicher*innen sind uns unserer Verantwortung bewusst. Es geht nicht mehr um den Genuss allein, wir wünschen uns, dass er nachhaltig ist, im Sinne der gesellschaftlichen Verpflichtung. Als Österreichischer Kaffeeverband begrüßen und unterstützen wir diese Entwicklung. Wir freuen uns, dass wir mit dem Tag des Kaffees einmal mehr dieses besondere Genussgetränk in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig das Bewusstsein schärfen und die Weichen für eine nachhaltige Zukunft von Kaffeegenuss in Österreich stellen“, so Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen Kaffeeverbandes zu den Studienergebnissen.

Männer trinken mehr Kaffee, Frauen am liebsten mit Milch

Im Schnitt trinken die Österreicher*innen bis zu drei Tassen Kaffee pro Tag. Vor allem Männer outen sich als wahre Koffeinfans, 20 Prozent greifen mehr als vier Mal am Tag zur Tasse. Bevorzugt wird dabei kurz, schwarz und stark– 40 Prozent aller männlichen Kaffeetrinker bevorzugen Espresso.

Für über 60 Prozent der Befragten kommt zum Kaffee immer auch Milch in die Tasse, ein Fünftel mag es auch gern süß und gibt Zucker hinzu. Unter allen Befragten führt Cappuccino mit 36 Prozent die Hitliste der österreichischen Lieblingskaffees an, gefolgt von Verlängertem (33 Prozent) und Espresso (31 Prozent).

Frauen trinken ihre Kaffeekreationen gerne mit Milch – fast ein Drittel greift gerne zum klassischen Milchkaffee, 20 Prozent bevorzugen die italienische Version in Form des Latte Macchiato.

Was ist los am 20. „Tag des Kaffees“?

Seit zwei Jahrzehnten feiert der Österreichische Kaffeeverband den „Tag des Kaffees“ am 1. Oktober und längst ist der Ehrentag für das Lieblingsgetränk der Österreicher zu einem Fixtermin für die gesamte Branche geworden. Die österreichische Kaffeewirtschaft, die Röstereien, der Handel und die Kaffeehäuser stellen auch am 20. „Tag des Kaffees“ das Lieblingsgetränk der Österreicher und den Kaffeegenuss in all seinen Variationen in den Mittelpunkt.

Zum „Tag des Kaffees“ pflanzt Julius Meinl 12.000 Bäume in Tansania

Anlässlich des „Tag des Kaffees“ und des 20-Jahr-Jubiläums der Partnerschaft mit Fairtrade Österreich startet Julius Meinl die Initiative „Bäume für Tansania“. Für jede Gastronomin und jeden Gastronomen, der zum Stichtag 1. Oktober „Café Expert Bio-Fairtrade“ oder „Crema Espresso Fairtrade“ serviert, wird ein Baum in Ostafrika gepflanzt. Im Zuge dieser Initiative, die vor Ort in Tansania in Kooperation mit dem Jane Goodall Institut umgesetzt wird, werden 12.000 Bäume gepflanzt.