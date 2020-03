"NÖN-Krisenherd": Chicken Tikka à la Markus Feigl .

In Kooperation mit den NÖ Nachrichten kocht der St. Pöltner Journalist Markus Feigl jeden Sonntag - bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen - am "NÖN-Krisenherd" auf. In der zweiten Folge - zu sehen ab 5. April - steht "Chicken Tikka" auf der Speisekarte!