Die Thayataler Schokoladen-Manufaktur von Andreas Müssauer hat ihren Stammsitz in der Böhmgasse 19 in Waidhofen an der Thaya, wo man auch eine Café-Konditorei und Bäckerei betreibt und auf Anfrage Backstuben-Führungen anbietet. Eine Filiale hat „der Müssauer“ in Litschau.

Manufaktur nennt auch Wolfgang Stix seine Produktion von handgeschöpften Schokoladen. Begonnen in einem kleinen Café in Dürnstein tüfteln heute zwei Chocolatiers in der Firmenzentrale in Ober-Grafendorf an Edelbitter mit Marillenkernkrokant oder mit Dirndl. Zu haben sind die handverlesenen Kreationen auch in Melk, St. Pölten und Dürnstein.

Keine Manufaktur, sondern schlicht eine Konditorei ist das 182 Jahre alte Traditionsunternehmen von Manuela und Thomas Hagmann in der Kremser Landstraße. Und hat als Spezialität Wachauer Schokoladen im Sortiment – mit Blauburgunder, Zweigelt, Riesling, Bratapfel und gleich drei Mal auch mit Wachauer Marille.

www.muessauer.at

www.styx.at

www.hagmann.co.at