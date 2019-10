Zum 16. Mal vergab der AWC Vienna am Sonntag im Wiener Rathaus Trophys für die besten Weine aus aller Herren Länder. Die Verkostung der Weine erfolgte durch 400 nationale und internationale Önologen (Fachmann für Kellerwirtschaft), Weinanalytikern, Sommeliers, Gastronomen, Fachhändlern und Fachjournalisten, bei einer Blindverkostung. In einer zweiten Runde wurden darauf die bestbewerteten Weine nochmals in einer anonymen Parallelverkostung probiert und somit die Sortensieger ermittelt. Die AWC Vienna - International Wine Challenge ist die größte offiziell anerkannte Weinbewertung der Welt und ist auch von der Europäischen Union anerkannt.

Vier niederösterreichische Weine dürfen sich über die Qualitätsauszeichnung des AWC Vienna freuen. Die edlen heimischen Tropfen sind allesamt Weißweine. In der Sortenkategorie Grüner Veltliner bis 12,9 Prozent gewann das Weingut Bannert aus Obermarkersdorf mit ihrem „Grünen Veltliner Classic, 2018“. Ebenfalls wurde der Grüne Veltliner „Ried Steinberg Reserve, 2017“ des Weingut Ernst in Weikersdorf in der Sortenkategorie Grüner Veltliner ab 13 Prozent mit einer Trophy belohnt.

Zum besten Wein in der Sortenkategorie Sortenvielfalt und Cuvee weiß ab 13 Prozent wurde der „Rotgipfler Ried Rodauner Top Selektion, 2017“ des Weingut Alphart gekürt. Auch der beste Welschriesling kommt aus Niederösterreich. Der Wein „Welschriesling Ried Hirschensprung, 2018“ des Bioweingut Staringer aus Stillfried gewann die Sortenkategorie.